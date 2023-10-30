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浸浴惹禍｜20歲女子愛浸浴加1物養生　致皮膚刺癢罹患皮膚炎醫生警告：嚴重恐二級燒傷

保健美顏 11:50 2023/10/30

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20歲女子愛浸浴加1物養生，致皮膚刺癢罹患皮膚炎，醫生警告：嚴重恐二級燒傷。

天氣變凍，浸浴是一個不錯的選擇。但近日台灣一名20歲女子因為經常浸中藥浴，導致皮膚過度刺激，患上接觸性皮膚炎。對此，醫生警告，嚴重恐造成皮膚二級燒傷。

最新影片推介：

台灣外科醫生陳榮堅在Facebook個人專頁分享一宗病例，指一名20歲女子臉部微絲血管有一點擴張，全臉無緣無故變紅，且容易皮膚刺癢，後來聽説可能是肝臟出現問題，遂前往肝臟科就診。

經醫生問診後，發現女子平時非常養生和愛美，因此會嘗試使用一些「中藥浴」來保養身體。結果醫生檢查女子中藥浴中的成分後，發現裡面含有一些去角質、促進血液循環的成分。由於女子尚年輕，醫生指：

其實她不太需要用到這些，用了之後反而讓她的皮膚過度刺激，導致有點接觸性皮膚炎的情況發生。

陳榮堅醫生表示，皮膚與外界直接接觸，當忙碌、壓力大的時候，可能會造成免疫過度亢進，容易因周圍環境乾燥，或作息、飲食不正常，而產生刺激性。

他又提醒，當皮膚出現狀況時，如果再加重外界的刺激，容易造成嚴重的後果，甚至會有整塊皮像燒傷一樣，導致一、二級燒傷。

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責任編輯：羅嘉欣

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