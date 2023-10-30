開心速遞X香港小姐丨梁允瑜遊台大解放晒驕人身材　Chloe泳裝登場證狀態回勇【多圖】

▲ 梁允瑜（Chloe）派福利！

被稱「粗口港姐」的梁允瑜（Chloe）在上月被網民發現她暴瘦至心口見胸骨、上圍縮水，她後來在IG限時動態發文承認自己患上輕微厭食症，指可能因壓力大而引致，更承諾會努力令身體變強壯！

Chloe最近似乎狀態回勇，在IG限時動態分享自己到台灣旅行的情況，大晒不同泳裝Look，開心地與陽光玩遊戲！

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遊台灣大派福利

Chloe到台灣小琉球旅行，換上不同的泳裝，展現驕人上圍與纖腰，甚為養眼。她更在泳裝外身穿罩衫，可惜也敵不過猛烈的陽光，成為「黑妹」。

另外，她表示自己心情不錯：「見到海就快樂，忘掉煩惱，這幾天很舒心」。

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演《開心速遞》Mocha

Chloe加入TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》，演人事部經理Mocha。Mocha一角在2022年8月登場，她做事嚴謹、絕無半點手軟，員工因遲到1、2分鐘則被扣半日假，是劇中的「黑面神」。

網民當時對Chloe的演出作評價：「梁允瑜啲戲幾好，似做翻佢真人」、「mocha同鐵面陳可以組成新cp」、「keep得落去可以做其他發展、有前途」。

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港姐20強止步

現年25歲、2021年落選港姐的Chloe，她在香港城市大學市場營銷系畢業，擁有176cm身高，入行前曾任模特兒。

Chloe參選香港小姐競選期間被爆曾拍攝粗口影片，片中她向舊愛以流利純熟廣東話粗口問候，負聞爆出後被foul出局，最後20強止步。

事後她回應拍攝粗口片的原因，指被當時的男友揭露家中醜聞，情緒低落一度試過自殺，服用超過40粒感冒藥，最後要到醫院洗胃。

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