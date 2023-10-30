醒目女生︱獨乘屯馬綫遇變態男尾隨 醒目中一女生用一招脫險

▲ 有初中女生在乘屯馬綫時遇上變態佬。

不時聽到港鐵有偷拍狂或非禮事件！所以做女生一定要好好保護自己，有港媽在討論區發文指，就讀中一的女兒日前獨自坐屯馬綫回家，遇到1名年約40至50歲男子行近，突然提出奇怪要求，叫女生「除鞋磅重」，當時女生反應非常害怕，不敢回答及對望，當列車到站後，該男子尾隨落車，女生趁車門馬上關閉之際「跑返入車，成功脫險」！

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港媽在討論區親子王國發文，指就讀中一的女兒「地鐵遇變態佬」，她表示女兒在本月24日因為學校測驗早放，獨自坐屯馬綫由何文田返沙田，車廂內有年約40至50歲的男人行近，「叫佢（女兒）除咗隻鞋磅重」。女兒未有理會，到站後即時走出車廂，未料該男子跟隨下車，幸好女兒趁馬上要關上車門之際，即刻跑返入返車廂，成功脫險。

港媽強調女兒已經不止一次遇上變態男，所以警惕性好高，她表示幸好女兒就讀的中學有辦類似講座，教學生提防陌生人。港媽指有想過每朝送女兒上學，但她擔心被同學仔笑，所以港媽選擇放手，希望女兒學習保護自己。而女兒則說服媽路上有很多閉路電視，著媽媽不用擔心。

而網民都大讚女生聰明又醒目，有網民就質疑變態男在磅中有針孔鏡頭：「個男人係唔係真係有個磅喺度，我覺得佢想偷影裙底，個磅嗰度有針孔鏡頭」。又建議被騷擾時可大聲求救叫其他乘客幫忙，「下次大聲叫，地鐵咁多人，唔好放過呢種人」。

有家長指，初中妹妹較易被壞人盯上，「鹹濕變態佬周圍係，真係要小心」、「中一最容易遇到變態佬，因為佢哋覺得細路女唔夠膽出聲，專揀學生妹」、「尤其放工放學時間啲金鐘轉車站，貪逼故意抽水」。

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責任編輯:王明芳