香港人在北京丨吳若希胞弟畢業相告別高中　吳梓楓隨家姐入行當模特兒

▲ 吳若希胞弟吳梓楓（Carson）大個仔喇！

吳若希胞弟吳梓楓（Carson）最近分享中學畢業照，現正就讀中文大學的他表示不捨得中學生活，難以置信自己已畢業了。

吳梓楓隨家姐吳若希入行當模特兒，亦曾為家姐擔任MV男主角，同時兼顧學業和工作。

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吳梓楓貼畢業相

曾就讀聖士提反書院的吳梓楓於IG分享畢業照，並寫道：

Secondary school… Can’t accept the fact that I graduated from high school…🥹

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自行賺學費+生活費

現年20歲的吳梓楓於中文大學攻讀計算數據科學系，年紀輕輕的他早已隨家姐入行，自16歲開始自己賺取學費和生活費，並曾透露月入2萬元，因此生活不成問題，無須倚靠家姐的金錢資助。

之前曾有傳內地製作單位有意找吳梓楓拍劇，不過目前以學業為先的他未有接下該工作，他認為暫時在香港拍攝廣告且吸收經驗較為合適。

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