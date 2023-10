香港人在北京丨吳若希胞弟畢業相告別高中　吳梓楓隨家姐入行當模特兒

吳若希胞弟吳梓楓(Carson)最近分享中學畢業照,現正就讀中文大學的他表示不捨得中學生活,難以置信自己已畢業了。

吳梓楓隨家姐吳若希入行當模特兒,亦曾為家姐擔任MV男主角,同時兼顧學業和工作。

吳梓楓貼畢業相

曾就讀聖士提反書院的吳梓楓於IG分享畢業照,並寫道:

Secondary school… Can’t accept the fact that I graduated from high school…🥹