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【推動商貿】丘應樺稱正研究一簽多行等方式　方便來港外商進出大灣區

社會 11:23 2023/10/30

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商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片）

為提升本港品牌知名度及拓展內銷市場，《施政報告》提出成立跨部門「電子商貿發展專責小組」，協助中小企拓展內地電商，並擬在內地電商平台舉辦「香港購物節」。商務及經濟發展局長丘應樺今（30日）於電台節目表示，當局正研究「一簽多行」措施，方便外商進出大灣區；另稱海關會探討推出措施支援跨境電商，包括電子化報關，便利貨物清關。

為推動商貿發展，丘應樺指，當局正研究「一簽多行」或其他不同安排，藉此便利來港做生意的外國人進出大灣區，毋須每次申請簽證。他更指，目標是在2025年或之前，吸引最少1,100間企業落戶香港，並透露目前已有300間企業來港；同時，當局又會接觸歐美、中東及東盟企業，爭取與更多經濟體簽署自貿及投資協議。

丘應樺亦表示，內地市場龐大，過往不少人來港購買不同產品，如化妝品等，因此政府會調查市場需要，在內地網購平台辦「香港購物節」，介紹知名香港品牌。因此，他指海關將探討推出措施，在物流及空運方面支援跨境電商，例如電子化報關，便利貨物清關；而購物節更可配合節日舉行，如元宵節，相信有助銷情。

另外，對於政府推出措施便利本港長者在大灣區安老及使用醫療服務，丘應樺指，融入大灣區並非壞事，而發展銀髮經濟對香港及大灣區同樣有利。他顏認為，退休人士有很多社會需要，包括醫療、保險等，而日後退休的中產人士有一定經濟及消費能力，可循多產業方向發展，幫助他們獲得舒適的退休生活，同時令消費物有所值。

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責任編輯：梁凱婷

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