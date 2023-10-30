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【絕世好姐】外傭推遲男友求婚貼身照顧 患病港媽感恩遇上絕世好姐姐

家事百科 12:32 2023/10/30

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

有港媽發文表揚工作7年的外傭，在她患病無微不至照顧，甚至堅持續約照顧而放棄男友求婚。

遇上好的外傭姐姐，可能開心過中六合彩！一名港媽在社交網站發文表揚工作7年的菲律賓籍外傭，大讚她在自己患病時無微不至的照顧，甚至堅持續約照顧放棄男友送四卡鑽戒的求婚，形容雙方關係儼如親人。不少網民替港媽找得好姐姐而高興，更笑言叮囑港媽「佢出嫁時你份嫁妝走唔甩」。

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港媽日前在Facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」中發文，指7年前因患有腎病需要洗腎，希望找一名身形較肥胖，夠高、夠「大隻」的外傭，萬一暈倒也能抬得動她，最後聘請了在菲律賓當護士的Raiza，

她照顧我出入醫院，每日幫我按腳，等我無咁腫，我留醫時照顧我的仔女。

港媽指，當初不知道對方是護士，如外傭擁有護士經驗，或僱主有相關要求，外傭一般可獲額外2,000元月薪。她指，Raiza性格「怕醜」而未有申報，變相只能以基本薪酬服務僱主，「在我的病情上上落落時，她都會搵她的導師指教最好的方式照顧我」。

Raiza本來有一名馬來西亞華人男友，當她服務了三年多時，港媽已希望她不要續約嫁人，對方男友更因感激港媽「出口」相助，而送了港媽一部平板電腦。不過，儘管男友送上4卡鑽戒和一間擁有4房的大屋求婚，Raiza仍不為所動，堅持與港媽續約照顧對方一家，更直指「做夠10年才會嫁人」。

港媽其後透露，Raiza仍未嫁人是另有原因，因其弟弟患病，她嫁人後便要向丈夫索錢應付醫療費用，她不欲加重丈夫負擔，故希望待弟弟康復後才結婚。

港媽同時分享Raiza的拿手菲律賓菜是牛油蝦，大讚對方是「絕世好姐姐」，照顧她全家非常周到，因此Raiza生日，港媽會為她慶祝，平日亦會經常買榴槤、芒果糯米飯等她喜歡吃的食物給她，雙方關係猶如親人般親密。

不少網民看到帖文後，都替事主找到好姐姐而高興，「咁好嘅姐姐喺邊搵」、「好的姐姐真是可遇不可求」、「好人有好報，幸福唔怕遲」。亦有網民笑言，港媽收下對方男友的平板電腦禮物，卻不「放人「讓Raiza出嫁，「喂，收咗人禮又收埋人哋個女人，乜你咁㗎」，港媽明言，外傭結婚時一定會送上嫁妝作禮物。

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責任編輯:王明芳

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