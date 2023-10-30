過境安心丨11月1日「黑碼」成歷史？ 　西九高鐵率先免掃碼網民實測深圳仍然運作

▲ 有網民實測指西九高鐵過境時已率先免掃碼，惟深圳則仍需掃碼。

內地近日開始瘋傳俗稱「黑碼」的健康申報措施即將取消！儘管官方仍未作出相關公布，但昨天（29日）開始，有不少網民便在網上分享實測過境結果，有人指西九龍高鐵站已率先將「黑碼」掃碼機停用，民眾可以「直行直過」；不過亦有人指深圳仍然「照舊」，過境時需掃「黑碼」，為此感到不便。

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有網民於小紅書以《海關黑碼取消了，過關不用亮碼刷碼了》為題，分享其昨天於西九高鐵站過關免掃「黑碼」經歷。他指自己從香港西九龍過鏡，除了無需掃碼之外，亦見到那處張貼了「自願申報模式」通告。不過據了解，由於適逢周日假期，不排除內地海關於人流高峰期時，暫時關閉掃碼機，以方便疏散人流。

▲ 有網民於西九高鐵過境時，看見了「自願申報模式」通告。(小紅書圖片)

至於深圳方面，不少網民則指深圳多個口岸掃碼機仍然運作如常，亦未見有相關「免掃」公告，因此過關深圳及返港時仍需掃「黑碼」，為此大呻不便。

有傳11月1日將全面取消「黑碼」?事實上官方至今仍沒有正式公布，不過全國人大常委李慧琼早前便透露，內地有關當局正就取消「黑碼」作最後審批工作，她對11月1日取消黑碼有信心。保安局回覆查詢時就指，健康申報是內地實施的疫情防控制度，特區政府會留意內地單位的正式公布，繼續積極配合內地有關的安排。

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責任編輯：羅嘉欣