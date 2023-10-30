  • 28°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 11:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

過境安心丨11月1日「黑碼」成歷史？ 　西九高鐵率先免掃碼網民實測深圳仍然運作

11:02 2023/10/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

有網民實測指西九高鐵過境時已率先免掃碼，惟深圳則仍需掃碼。

內地近日開始瘋傳俗稱「黑碼」的健康申報措施即將取消！儘管官方仍未作出相關公布，但昨天（29日）開始，有不少網民便在網上分享實測過境結果，有人指西九龍高鐵站已率先將「黑碼」掃碼機停用，民眾可以「直行直過」；不過亦有人指深圳仍然「照舊」，過境時需掃「黑碼」，為此感到不便。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】5歲女兒明年升小只報1間直資學校 佛系媽媽李漫芬走訪名校分享會大開眼界

有網民於小紅書以《海關黑碼取消了，過關不用亮碼刷碼了》為題，分享其昨天於西九高鐵站過關免掃「黑碼」經歷。他指自己從香港西九龍過鏡，除了無需掃碼之外，亦見到那處張貼了「自願申報模式」通告。不過據了解，由於適逢周日假期，不排除內地海關於人流高峰期時，暫時關閉掃碼機，以方便疏散人流。

有網民於西九高鐵過境時，看見了「自願申報模式」通告。(小紅書圖片)

至於深圳方面，不少網民則指深圳多個口岸掃碼機仍然運作如常，亦未見有相關「免掃」公告，因此過關深圳及返港時仍需掃「黑碼」，為此大呻不便。

有傳11月1日將全面取消「黑碼」?事實上官方至今仍沒有正式公布，不過全國人大常委李慧琼早前便透露，內地有關當局正就取消「黑碼」作最後審批工作，她對11月1日取消黑碼有信心。保安局回覆查詢時就指，健康申報是內地實施的疫情防控制度，特區政府會留意內地單位的正式公布，繼續積極配合內地有關的安排。 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【黑碼】網上瘋傳內地取消黑碼政策　李慧琼：有信心下月1日取消
19:37 2023/10/29
【黑碼】網上瘋傳內地取消黑碼政策　李慧琼：有信心下月1日取消

你可能感興趣

【黑碼】網上瘋傳內地取消黑碼政策　李慧琼：有信心下月1日取消
19:37 2023/10/29
【黑碼】網上瘋傳內地取消黑碼政策　李慧琼：有信心下月1日取消
健康問題 高鐵 香港 深圳

最高瀏覽

出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
母子關係丨年過40與母同住不給家用拒做家務 法官2個理由逐「巨嬰」出門
母子關係丨年過40與母同住不給家用拒做家務 法官2個理由逐「巨嬰」出門