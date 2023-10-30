【藏槍撤控】報稱美國州參議員涉攜槍入境　獲撤控簽保2,000元守行為2年

▲ 被告Stephen J Wilson（右二）今獲撤控，准簽保守行為。（梁錦麟攝）

報稱美國州參議員外籍漢早前涉入境香港國際機場時，發現行李袋內藏有1枝未上彈左輪手槍，向海關申報後被捕，警誡下承認涉案左輪手槍是屬於自己，又稱無意在旅遊時攜槍。涉案參議員被控1項無牌管有槍械罪，案件今（30日）於西九龍裁判法院再提堂。控方決定不提證供起訴，裁判官質疑被告旅程曾經兩度安檢，或反映被告對此知情，最終准被告自以2,000元簽保守行為2年，並下令撤銷控罪及充公手槍。

被告Stephen J Wilson（63歲），報稱華盛頓州參議員，被控於2023年10月21日，於香港國際機場一號客運大樓海關大堂B s7號行李檢查櫃台，無牌管有槍械，即左輪手槍一支。

控方由高級檢控官莊文欣代表，辯方由大律師杜浩成代表。控方於庭上表示，考慮到被告於調查及錄影會面時均表現合作、被告在港沒有刑事紀錄，以及涉案槍械在美國獲註冊等，決定不提證供起訴。

裁判官質疑被告旅程曾經兩度安檢，或反映被告對此知情。大律師杜浩成則表示，被告未知為何涉案手槍能兩度通過安檢，控方亦表示則未有相關證據。裁判官另關注到被告於波特蘭及三藩市安檢時，當局何以未有發現被告攜有手槍，而被告聲稱手槍用作自衞，但行李中未有子彈。

裁判官續指，被告經常旅遊，亦非首次來港，必定得知本港槍械管制嚴格，傾向相信被告為無辜，最終批准被告以2,000元簽保守行為2年，並下令撤銷控罪及充公涉案手槍。

案情指，被告與其妻子於2023年10月21日由美國波特蘭經三藩市抵港，被告向海關報稱其隨身行李袋上藏有槍械，關員搜查被告行李袋中發現涉案左輪手槍，但未有發現其他違禁品，被告承認行李袋屬於自己。

被告於警誡下承認涉案左輪手槍是屬於他的，他於美國以350美元（折約2,700元）購買，並且持有執照。 被告翌日在警誡錄影會面中表示，他是次來港的目的是與妻子旅遊，他抵達香港機場後才意識到意外攜槍。被告形容這是「可怕的事故」，對此感到非常糟糕，又指他於波特蘭成功通過安檢，故未有察覺行李內有手槍，重申無意在旅遊時攜槍。

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記者：梁錦麟