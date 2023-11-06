理光香港全新混合式工作間  引領企業數碼轉型  攜手實踐ESG

員工幸福感對企業而言至關重要，良好的工作環境，能提升他們的參與度及生產力，同時激發創造力及團隊合作。辦公室數碼轉型先驅理光香港（Ricoh）今年初啟用全新混合式工作間，為員工提供更愉快的工作環境，同時兼顧環境、社會及管治（ESG）元素。相信Ricoh作為混合式工作間的先導者，定能為各個企業提供優秀的智能解決方案，幫助他們成就ESG目標。

▲ 理光香港營運總監莊禮基指出，全新混合式工作間，為員工提供更愉快的工作環境，同時兼顧ESG元素。

理光香港營運總監莊禮基強調：「作為社會一份子，我們不但為員工提供一個平等又健康的工作環境，同時關注環境保護、企業碳中和及循環再造等議題，為社會可持續發展作貢獻。新工作間的設計，就背負了很多我們在這方面的希望。」

▲ 新工作間將超過六成的固定工作區域轉化為共用空間，讓員工可以彈性交流。

智能綠色工作間 締造永續發展



為有效落實可持續發展目標（SDGs），理光透過實踐「3P平衡策略」—繁榮（Prosperity）、人類（People）和地球（Planet），在經濟、社會和環境三方面追求可永續發展的社會。莊禮基舉例，工作間引入智能照明系統，設大量感應器，當感應到房間沒有人使用時會自動關燈；工作間亦有系統監測空氣質素，包括空氣中的污染物濃度（PM2.5、PM10），適時自動啟動空氣清新機，確保員工可在健康舒適的環境工作，同時節省能源。

▲ 莊禮基表示，良好的混合式工作間要給予彈性接納員工不同的工作模式。

莊禮基說，這些可持續設施成效顯著，新工作間啟用後電力開支較去年同期減少一成。企業管理層亦可以透過數據，深入了解工作間設施的情況及使用率，從而分析員工習慣及需求，更有效運用資源。

他續指，人們的工作模式正逐漸改變，注重團隊協作和溝通，激發創新思維，許多大型和跨國企業亦於香港開拓了成功的混合式工作模式，同事之間的交流不一定局限於會議室，「因此我們調整會議室數目，將辦公室超過60%用作公共空間，員工可以彈性交流，會議毋須再受預約時間所限制。」此外，工作間亦設有按摩椅、乒乓球桌、單車機等休閒娛樂設施，為員工提供更愉快的工作環境。為鼓勵員工運動，該公司亦設有獎賞機結合員工手機應用程式（Staff App）的不同應用以獲得點數，並可於自動販賣機換領飲品及小食。

莊禮基坦言，新世代對企業文化及工作環境日益重視，「薪金對他們而言，未必是挑選工作的關鍵。企業要吸引人才，必須與他們的價值觀接軌，重視可持續發展。」他表示，理光香港一直以員工為本，冀新辦工室和不同的員工福利，能讓員工有更愉快的上班體驗，並吸引更多新血加入這個大家庭。



數碼轉型善用科技 提升工作效率



近年各行各業都開始數碼轉型，莊禮基指出，企業的ESG轉型及數碼轉型可以雙軌並進，同時提升工作效率。理光應用公司旗下一系列高端數碼化技術及方案，例如是雲端等技術，為員工創造真正的無線辦公室。

他舉例，以往員工若要在辦公室接待訪客，或需要與不同部門交涉，涉及大量人力物力和時間。新工作間採用一系列智能設備打通隔閡，大大簡化相關程序。員工只要一機在手，就可以利用Staff App預約房間，控制房內的燈光、空調系統、窗廉及屏幕投影等，「員工只需要帶備一部手機上班，就可以在公司存取文件、開會，及使用公司資源。」

▲ 工作間引入智能照明系統及空氣質素監測系統，確保員工可在健康舒適的環境工作，同時節省能源。

▲ 員工賺取的點數，可於自動販賣機換領飲品及小食。

「數碼轉型是大趨勢，在數碼轉型同時，我們亦做到無紙化及節省能源能等目標，同時提高生產力。」他補充：「只有開心的員工，才會有開心的顧客，我們希望能透過科技為員工和社會帶來正面影響，同時引領或啟發不同的企業拍檔一起在數碼轉型，環境、社會及管治出多一分力。」

▲ 工作間設有按摩椅、乒乓球桌、單車機等休閒娛樂設施，為員工提供更愉快的工作環境。

▲ 莊禮基形容，新工作間能激發創造力及團隊合作，助企業加快數碼轉型。

如有興趣體驗混合辦公模式，可到以下網址向Ricoh登記安排「智能工作間」導賞團：

https://bit.ly/3QB5rpA



(特約)