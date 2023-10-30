最美孕婦丨袁偉豪三周後榮升人父　張寶兒拍照留念慷慨「中門大開」【多圖】

▲ 張寶兒晒唯美大肚照，盡騷升Cup火辣上圍！

參選2016年香港小姐入行的張寶兒（Bowie），翌年便與年長10歲的袁偉豪相戀，拍拖3年並於2020年拉埋天窗，早前6月雙雙在社交網站報喜，宣布將榮升為人父母。

預產期為下月中的Bowie，目前專心留家養胎，早前趁住即將卸貨拍攝了多輯大肚靚相留念。

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張寶兒大方穿deep V

繼日前貼出黑白孕照，倒數距離卸貨只剩三星期，穿上白色bra top的Bowie挺著巨肚，以休閒造型拍攝孕照後，昨日（10月29日）又再上載3張唯美孕照，超deep V造型盡騷豐滿上圍。

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在這輯孕照，Bowie穿著火紅色超deep V吊帶長裙，毫不吝嗇大騷美好身段，可見上圍明顯比之前升cup，非常吸睛。她配以文字鼓勵孕媽愛自己胎兒之餘，還要懂得愛自己的身體：

Love your baby

But still love your body🌹🕸️

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肚裡懷B仔？

Bowie與袁偉豪至今仍未公開BB性別，不少網民一同競猜，指憑著Bowie肚尖尖估計這胎為男生。她日前發文分享即將卸貨的心情，自揭還未執拾「走佬袋」：

回答一下最近被常被問到的問題～ 👧🏻: 還見到腳趾嗎？

🤰🏻：頭打側望避開個肚是可以的🤭 🧒🏻：貓貓們知道我有BB嗎？

🤰🏻：不知道呢？不知道他們以後會不會做保姆幫我看護BB😂 👦🏻：有不舒服嗎？

🤰🏻：剛入第三孕期有點骨痛，要經常用托腹帶，但這兩週感恩身體很利索！只是腿有時會水腫，不過只要浸吓腳同埋搵個碌碌碌腳兩個鐘就會消腫😂 👩🏻：執咗走佬袋了嗎？

🤰🏻：未執好啊，不過確認已有所需物資～ 放心，我走佬去的地方都很文明，應該不用太擔心吧😂 🧑🏻：和袁生有沒有很緊張？

🤰🏻：（還）沒有⋯⋯ 😂 可能我還沈醉在很多的me time，可以大條道理宅在家裡做喜歡事情～ 又可能我純粹「未知驚」 哈哈🤭 好吧，多謝大家的關心和祝福！暫時係咁多先🙆🏻‍♀️

最後衝刺！

💪🏻💪🏻💪🏻

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