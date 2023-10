最美孕婦丨袁偉豪三周後榮升人父　張寶兒拍照留念慷慨「中門大開」【多圖】

參選2016年香港小姐入行的張寶兒(Bowie),翌年便與年長10歲的袁偉豪相戀,拍拖3年並於2020年拉埋天窗,早前6月雙雙在社交網站報喜,宣布將榮升為人父母。

預產期為下月中的Bowie,目前專心留家養胎,早前趁住即將卸貨拍攝了多輯大肚靚相留念。

【破毒強人x香港小姐】張寶兒指與袁偉豪經濟獨立 不認為結婚便犧牲事業

張寶兒大方穿deep V

繼日前貼出黑白孕照,倒數距離卸貨只剩三星期,穿上白色bra top的Bowie挺著巨肚,以休閒造型拍攝孕照後,昨日(10月29日)又再上載3張唯美孕照,超deep V造型盡騷豐滿上圍。

在這輯孕照,Bowie穿著火紅色超deep V吊帶長裙,毫不吝嗇大騷美好身段,可見上圍明顯比之前升cup,非常吸睛。她配以文字鼓勵孕媽愛自己胎兒之餘,還要懂得愛自己的身體:

Love your baby

But still love your body🌹🕸️