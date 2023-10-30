臨時劫案丨郭富城突破靚仔形象演哨牙悍匪　逼任賢齊林家棟食大茶飯

▲ 郭富城、任賢齊、林家棟合演賀歲片《臨時劫案》。

由爾冬陞監製， 麥啟光執導，郭富城、任賢齊、林家棟及張可頤領銜主演的2024農曆新年賀歲片《臨時劫案》，在今日（10月30日）發布先導預告片及香港首張海報曝光。



在《臨時劫案》內，郭富城（飾演梅藍天）、任賢齊（飾演慕容輝）及林家棟（飾演笠水）由潦倒赤貧到遇上天降橫財，賊頭郭富城牽頭重金聘請兼職悍匪，實行械劫黑幫食大茶飯，吃黑搶賊。

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▲ 《臨時劫案》

城城突破靚仔形象



而郭富城突破過往靚仔形象以哨牙突出、耳仔配合特技化妝、滿面鬚根及all back髮型，再配襯土味衣著示人，驟看其造型已感受到城城的非一般喜感。

海報中的郭富城其實正利用枱上的麻雀及玩具車，向其聘任的臨時悍匪，任賢齊及林家棟講解大茶飯。

小齊家棟演廢中

而任賢齊在戲中飾演安老院社工，為人過份正直，近乎懦弱，擔屎唔偷食，蟻都唔敢踩死隻，造型當然僕實，兼留有半白近灰的銀髮。

林家棟在戲中飾演古惑膽小又貪錢的廢中的士司機，造型入型入格，家棟演活寫實而又抵死角色，幽默對白為戲中引爆笑點，諷刺論盡現今基層巿民生活苦況。

▲ 《臨時劫案》

純粹在海報的定格造型，已滲透展現3人角色風格，極具戲味。海報背景佈滿多位漫畫化的演員，當中大家認得多少個？眾多演員在戲中的演出，將比一般漫畫角色更破格，演出更具無限想像可能。



同日發放首條《臨時劫案》先導預告內，見到全副武裝的郭富城，哨牙look兼表情趣怪認真演，打破城城過往演出框架，而戲中城城還聘請家棟、小齊當其副手，邀請二人一起任職劫匪，鬧出曲折離奇、哭笑難分的騎呢劫案。

▲ 《臨時劫案》

「專業悍匪」指南



被聘任職劫匪的小齊與家棟，要獲得悍匪首領城城信任之餘，又要有膽色，甫返工就要識開槍掟手榴彈，角色性格純品而帶點乸型的小齊，頂硬上驚青掟手榴彈，更要跟隨學習「專業悍匪」指南，盡顯角色幽默的城城，吩咐員工做賊也要求講禮貌，城城說：「我請你哋打劫，講多謝！」

雖然只是做劫匪，但對劫匪上司亦要恭敬獻媚，兩位劫匪員工多少也要擦鞋讚嘆老闆一番，家棟勉強說：「佩服、佩服！」小齊被逼的樣子說：「勁揪、勁揪！」

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