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養生陷阱︱為減肥連吃3個月紅蘿蔔　女子皮膚染黃慘變「橙人」

保健美顏 12:17 2023/10/30

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為減肥連吃3個月紅蘿蔔，女子皮膚染黃慘變「橙人」。

蔬果營養價值高，但都要適量進食。內地一名年輕女子為減肥，連續3個月吃紅蘿蔔，結果皮膚竟被染黃，慘變「橙人」。有醫生就曾分享，過量攝取胡蘿蔔、南瓜等食物，可致皮膚變黃。

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據内地媒體《白鹿視頻》報道，來自北京的女事主自今年7月開始吃紅蘿蔔，表示希望藉紅蘿蔔代替零食，起到減肥效果。於是，她每日吃200至500克左右的紅蘿蔔，有時更配搭「薑黃粉」炒著吃。直至10月國慶連假時，女事主突然發現自己面色呈「橙黃色」，嚇壞一眾友人，紛紛著她求醫。結果，醫生告知女事主「應該是被胡蘿蔔染色了」，之後再做肝功能檢查，所幸並無問題。醫生建議，只要多飲水，加快新陳代謝，且不再吃有色食物，大概2個月就能變白，還原正常膚色。

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女事主的遭遇引起網民熱議，其中有人表示，吃太多紅蘿蔔確實會令皮膚變橙；另外，多吃芒果、南瓜等也會出現同樣問題，要適量進食：

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胡蘿蔔素攝取過量可患「胡蘿蔔血症」

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾分享病例，指有一名30歲女患者因想增加攝取維他命，而經常飲用含有胡蘿蔔汁成分的果汁，及進食深色蔬菜、水果等，結果數月後出現臉色及手掌變黃，慘被丈夫嫌棄；但其血紅素、肝指數、膽紅素等一切指標皆屬正常。最後判斷患者很可能是因胡蘿蔔素攝取過量，患上「胡蘿蔔血症」導致皮膚變黃。

詹宜學表示，胡蘿蔔、南瓜、番薯、芒果、西瓜、番茄等食物若攝取過量，就有可能造成皮膚變黃的問題。另外，除了肝臟功能異常引發的「黃疸」及胡蘿蔔素血症，還有幾項因素可能會導致皮膚變黃：

  • 膽結石、膽腫瘤等造成膽管阻塞，膽汁淤積。
  • 蠶豆症、免疫系統疾病、藥物等因素使紅血球受到破壞，產生大量膽紅素，造成過多膽紅素淤積在身體各個部位。
  • 營養不良、攝取過多糖分及垃圾食物、疲勞、皮膚油脂堆積、紫外線照射、角質老化等

過量攝取維他命A可致中毒嚴重需換肝

註冊營養師周詠苑亦曾表示，平日多進食橙黃色蔬果，如紅蘿蔔、南瓜等，並於烹調食物時加入適量食油，就能讓身體吸收維他命A。而維他命A儲存於肝臟，故不必每日達到標準攝取量。否則，過量攝取維他命A及D，不會經尿液排出，反會積聚身體肝臟內。她舉例指，曾有母親讓女兒服食過量魚肝油丸，導致維他命A中毒，出現肝硬化而急需換肝的嚴重個案。

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責任編輯：羅嘉欣

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