飛機外遊︱ 港女搭飛機被蝨子咬到小腿出水泡 資深空姐：外遊後以高溫60度清洗衣服

▲ 航班上有蝨子，完全不奇怪。

早前我的大姊從香港飛返澳洲，下機時，兩條小腿出現了幾處如丘疹的紅腫，一顆一顆的小水泡令她痛癢了好幾天。

「飛機上有蝨。」她投訴。

「有甚麼出奇？」

飛機是國際間的交通工具，每天運載來自不同國家的人和貨物，也帶來許多細菌和各種大小昆蟲的「非法入境者」。

法國巴黎床蝨問題早已從公共場所，如火車、戲院和酒店等，蔓延至學校、醫院甚至住宅，鄰近的英國也在多區發現床蝨蹤迹。

酒店是最易被床蝨纏上的高危地點。空姐A曾在美國某酒店，入睡後被床蝨咬得遍體紅腫痕癢。她拍得床蝨在床上走動的情況，酒店經理慌忙替她更換房間，但已令她睡意全消。為免把床蝨帶回家中，最後她把整個行李篋丟掉。

許多人習慣一進酒店房間，便把行李和手提袋隨便放在地上。酒店房間多數鋪上地毯，而地毯正是蝨子最喜愛的繁殖地之一。空少Y總把行李放在酒店房間地上，某次執勤回家，他打開行李拿出剛買的玩具送給他的小女兒，小娃高興地坐在行李旁把玩着玩具，又去翻行李「尋寶」，沒多久空少Y發現女兒的四肢被蝨子叮了多口，他很內疚自己的粗心大意令女兒受皮肉之苦，更要找滅蟲專家上門杜蟲蝨。

入住酒店時，為免床蝨鑽進行李篋，有些機艙服務員會將行李篋放在浴缸裏，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走。我則會利用行李架，但如行李箱必須放地上，我一定拉上拉鍊。為方便取用物件，我會以膠袋把衣物和各種物品分別盛載。

外遊後，請即日以高溫60度清洗所有衣服，行李篋內外以酒精徹底消毒。

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