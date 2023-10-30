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【鼓勵生育】港府無意增設公務員育兒假及彈性上班　楊何蓓茵：假期已較私人機構優厚

社會 11:41 2023/10/30

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公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

公務員事務局長楊何蓓茵今日（30日）在立法會一個委員會上就行政長官2023年施政報告作出簡報。多名議員關注鼓勵生育的議題，質詢政府會否在公務員內帶頭擴大侍產假、彈性上班安排等，楊何蓓茵指較難做到。

民建聯顏汶羽提出，政府明年起會為僱員提供婚假、恩恤假，反映局方重視為顧員提供家庭友善的工作環境，會否考慮進一步提供新生嬰兒「家長假」及安排彈性上班，並在不同政府大樓加入托兒中心等，方便有意生育的公務員家庭。

楊何蓓茵坦言提議較難做到，解釋政府為員工提供福利要平衡部門的運作及公共服務，現時公務員享有的假期及累積假期已較優厚，故暫無意為公務員提供育兒假：

公務員同事而家可以享有嘅假期，同埋可以累積嘅假期上限，其實都比私人機構優厚，希望同事可以用返假期去處理家庭事務。

至於彈性上班時間，楊何蓓茵引述疫情期間的經驗，指部分公務員需要在辦公室才能工作，不斷「彈性」上班會導致部門難以運作，加上要保持公務員的紀律性，因此現階段不會考慮讓他們有彈性上班時間，強調現時如有同事逾時工作，局方一向鼓勵部門主管容許下屬，在有需要的時候提早下班補回時間。

至於提供托兒服務方面，她又指，政府大樓空間有限亦難增設托兒服務或設施，稱政府總部現時「坐都不夠」。不過，她補充，當局有不斷改善家庭有善措施，例如現時法例要求，對於放「待產假」的員工，只需給予五分之四月薪，但政府對公務員是支付全個月的薪水。

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責任編輯：陳麗娜

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