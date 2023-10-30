  • 29°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 12:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒女債︱大女溫文賢淑細女添煩添憂 單親港媽：一個來還債一個來討債

11:51 2023/10/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

《下流上車族》劇照。

民間有傳聞，說有孩子是來向父母還債的，卻也有孩子是來討債的。若傳說屬實，那麼她相信兩個女兒當中，一個是來還債，另一個肯定是來討債的。

她不明白，為何兩個女兒都是親生，自問又從沒有偏心，從小兩個都是自己的心肝寶貝，但何解兩個女兒卻會像來自兩個不同星球的人，甚麼都不一樣的呢？

童學園
【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

她的長女溫文賢淑、樂於助人，喜歡閱讀和安靜地做自己的事情，愛媽媽，也絕少給她麻煩。但細女從小卻不斷給她添煩添憂，尤其是那年丈夫患病突然去世後，細女更有明顯的情緒問題，在學校經常被老師和同學投訴她態度差劣。她的成績從來都是差強人意，但卻在運動方面贏過不少獎項。

單親媽媽好不容易才熬過最艱難的日子，兩個女兒都長大了。長女當了護士，延續着幫助別人的精神。細女卻晃來晃去仍未能搞清楚未來的目標，讓媽媽擔心不已。以為跟她好言相勸嘛，兩母女談不到兩句就激烈吵起來，經常要由長女做和事老才能平息過來。

媽媽就是想不通，為何兩個女兒，一個窩心、一個激心呢？

其實這個不難解釋，這是性格相容相沖的分別呢！長女天生性格有九成像爸爸，他生前是個溫文爾雅的謙謙君子，對太太溫柔，待女兒體貼。而細女好強、衝動的性格，又像誰呢？媽媽承認自己是個急性子，做事講求效率而少不免會橫衝直撞，說話直率而容易開罪別人。

她愛逞強，性格倔強，細女儼如是媽媽的複製人。兩強相撞，又怎能避免摩擦呢？

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
18:56 2023/10/27
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
育兒心得丨8歲兒子學校被人欺負 鄭中基趁機教導如何應對欺凌
16:21 2023/10/29
育兒心得丨8歲兒子學校被人欺負 鄭中基趁機教導如何應對欺凌
婚禮人情丨參加婚禮封利是無寫名 新娘翌日要同事認利是惹議
13:19 2023/10/29
婚禮人情丨參加婚禮封利是無寫名 新娘翌日要同事認利是惹議

你可能感興趣

【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
18:56 2023/10/27
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
育兒心得丨8歲兒子學校被人欺負 鄭中基趁機教導如何應對欺凌
16:21 2023/10/29
育兒心得丨8歲兒子學校被人欺負 鄭中基趁機教導如何應對欺凌
婚禮人情丨參加婚禮封利是無寫名 新娘翌日要同事認利是惹議
13:19 2023/10/29
婚禮人情丨參加婚禮封利是無寫名 新娘翌日要同事認利是惹議
家庭教育 爸媽心聲

最高瀏覽

出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
母子關係丨年過40與母同住不給家用拒做家務 法官2個理由逐「巨嬰」出門
母子關係丨年過40與母同住不給家用拒做家務 法官2個理由逐「巨嬰」出門