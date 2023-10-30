兒女債︱大女溫文賢淑細女添煩添憂 單親港媽：一個來還債一個來討債

▲ 《下流上車族》劇照。

民間有傳聞，說有孩子是來向父母還債的，卻也有孩子是來討債的。若傳說屬實，那麼她相信兩個女兒當中，一個是來還債，另一個肯定是來討債的。

她不明白，為何兩個女兒都是親生，自問又從沒有偏心，從小兩個都是自己的心肝寶貝，但何解兩個女兒卻會像來自兩個不同星球的人，甚麼都不一樣的呢？

她的長女溫文賢淑、樂於助人，喜歡閱讀和安靜地做自己的事情，愛媽媽，也絕少給她麻煩。但細女從小卻不斷給她添煩添憂，尤其是那年丈夫患病突然去世後，細女更有明顯的情緒問題，在學校經常被老師和同學投訴她態度差劣。她的成績從來都是差強人意，但卻在運動方面贏過不少獎項。

單親媽媽好不容易才熬過最艱難的日子，兩個女兒都長大了。長女當了護士，延續着幫助別人的精神。細女卻晃來晃去仍未能搞清楚未來的目標，讓媽媽擔心不已。以為跟她好言相勸嘛，兩母女談不到兩句就激烈吵起來，經常要由長女做和事老才能平息過來。

媽媽就是想不通，為何兩個女兒，一個窩心、一個激心呢？

其實這個不難解釋，這是性格相容相沖的分別呢！長女天生性格有九成像爸爸，他生前是個溫文爾雅的謙謙君子，對太太溫柔，待女兒體貼。而細女好強、衝動的性格，又像誰呢？媽媽承認自己是個急性子，做事講求效率而少不免會橫衝直撞，說話直率而容易開罪別人。

她愛逞強，性格倔強，細女儼如是媽媽的複製人。兩強相撞，又怎能避免摩擦呢？

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