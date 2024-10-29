萬聖節食譜｜萬聖節食可愛「南瓜與木乃伊」　專業化妝師巧手炮製「嚇鬼」便當

【萬聖節食譜/萬聖節便當】萬聖節又來了！小朋友可以「Trick or Treat」取糖果吃之外，家長不妨炮製一些較為健康的「嘩鬼」便當給小朋友應節，TOPick請來專業化妝師Kammy製作可愛便當！

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萬聖節食譜｜DIY「南瓜與木乃伊」卡通造型日式便當

Kammy指女兒十分偏食，試過替她訂學校飯盒，她可以一口也不吃，自此Kammy就炮製一些有趣卡通造型的日式冷便當給女兒帶回學校，女兒才願意「清盒」。適逢萬聖節，Kammy就設計了南瓜與木乃伊便當應節。

▲ 專業化妝師巧手炮製萬聖節「南瓜與木乃伊」日式便當，可愛又應節！（攝：韓可兒）

萬聖節食譜｜材料

芝士片（黃色同白色） 各2片 肉鬆 適量 三文魚鬆 適量 雞蛋 1隻 西蘭花 1顆 枝豆 適量 溫室青瓜 2條 甘筍 適量 壽司紫菜 適量 芝士腸 5條 扁烏冬 少量

萬聖節食譜｜調味料

鹽 適量 雞粉 適量

萬聖節食譜｜用具

卡通印模 剪刀 鉗子 保鮮紙

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準備好材料之後，Kammy會先將所有蔬菜用熱水烚熟：「可以在熱水中加少量鹽和雞粉，讓蔬菜有些味道。」待蔬菜熟了之後，就把熟的材料挾起，所有食物要放涼後才可進行下一個步驟。Kammy提醒大家蔬菜不宜烚得過熟。

萬聖節食譜｜步驟

Step 1：烚熟蔬菜、雞蛋、扁烏冬，待放涼備用；

Step 2：拿出白飯和保鮮紙包出肉鬆飯糰和三文魚鬆飯糰；

Step 3：為肉鬆飯糰和三文魚鬆飯糰鋪上黃、白芝士製作造型；

Step 4：用印模壓出蝙蝠甘筍和嘩鬼青瓜；

Step 5：製作「受傷的腸仔」，煮好的扁烏冬將腸仔包成木乃伊；

Step 6：剝枝豆，用可愛竹簽穿枝豆；

Step 7：將所有製成品度好位置放入飯盒即可。

Kammy指今次便當的主角是白飯，她要弄兩種不同味道的飯糰，肉鬆飯糰和三文魚鬆飯糰，它們的造型就是南瓜和木乃伊，黃芝士做南瓜，白芝士做木乃伊，所以兩款芝士都很重要。而另一樣很重要的東西就是「造型印模」，它們可以在紫菜上印出不同可愛表情，然後再放上芝士表面。

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另一些印模就可以壓出嘩鬼和蝙蝠造型，Kammy說：「青瓜我想弄鬼造型，所以切片，接著蘿蔔也需要切片，如果想易控制，可以買大少少的甘筍。可以拿這些造型印模，對準位置印下去。」見Kammy巧手一壓，就完成了蝙蝠造型的甘筍和嘩鬼青瓜。

▲ Kammy炮製的萬聖節便當相當應節（攝：韓可兒）

萬聖節食譜｜1招包飯糰不黏手

Kammy又建議用保鮮紙協助包飯糰，這樣就不會黏手和更容易做造型：「記得弄完要看看飯盒大小，看你的小朋友是否大食，度度夠不夠吃，夠不夠位擺放。」她又再三強調蔬菜一定要放涼，否則放下飯盒會有倒汗水，這樣很容易有細菌。

完成南瓜和木乃伊飯糰後，就可以做其他裝飾，就是「受傷的腸仔」，Kammy說：「拿我們剛才煮好的扁烏冬，將腸仔包成木乃伊，很簡單，捲住就可以了，捲完就可以度好飯盒位置放下去。然後就可以剝枝豆，可以去店舖買可愛的竹簽穿枝豆，最後就可以處理雞蛋，可以切開一半。」弄好南瓜蛋後，Kammy就將所有完成品逐樣放入飯盒，既可愛又嚇鬼的日式冷便當做大功告成了，相信小朋友一定會喜歡！

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