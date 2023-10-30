  • 29°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 14:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚太安樂窩︱萬聖節來了　專業化妝師巧手炮製「嚇鬼」便當

休閒消費 12:48 2023/10/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

專業化妝師Kammy炮製萬聖節便當。

一年一度的萬聖節又來了！小朋友可以「Trick or Treat」取糖果吃之外，家長不妨炮製一些較為健康的「嘩鬼」便當給小朋友應節，今集《靚太安樂窩》請來專業化妝師Kammy，她的一雙巧手除了為別人化妝，還可以製作出不同的可愛便當！

Kammy指女兒十分偏食，試過替她訂學校飯盒，她可以一口也不吃，自此Kammy就炮製一些有趣卡通造型的日式冷便當給女兒帶回學校，女兒才願意「清盒」。適逄萬聖節，Kammy就設計了南瓜與木乃伊便當應節。

材料：

芝士片（黃色同白色）各兩片
肉鬆適量
三文魚鬆 適量
雞蛋一隻
西蘭花 一顆
枝豆 適量
溫室青瓜 兩條
甘筍 適量
壽司紫菜 適量
芝士腸5條
扁烏冬少量

調味料：

適量
雞粉適量

用具：

卡通印模
剪刀
鉗子
保鮮紙
點擊圖片放大
+14
+13

準備好材料之後，Kammy會先將所有蔬菜用熱水烚熟：「可以在熱水中加少量鹽和雞粉，讓蔬菜有些味道。」待蔬菜熟了之後，就把熟的材料挾起，所有食物要放涼後才可進行下一個步驟。Kammy提醒大家蔬菜不宜烚得過熟。

步驟：

Step 1：烚熟蔬菜、雞蛋、扁烏冬，待放涼備用；

Step 2：拿出白飯和保鮮紙包出肉鬆飯糰和三文魚鬆飯糰；

Step 3：為肉鬆飯糰和三文魚鬆飯糰鋪上黃、白芝士製作造型；

Step 4：用印模壓出蝙蝠甘筍和嘩鬼青瓜；

Step 5：製作「受傷的腸仔」，煮好的扁烏冬將腸仔包成木乃伊；

Step 6：剝枝豆，用可愛竹簽穿枝豆；

Step 7：將所有製成品度好位置放入飯盒即可。

Kammy指今次便當的主角是白飯，她要弄兩種不同味道的飯糰，肉鬆飯糰和三文魚鬆飯糰，它們的造型就是南瓜和木乃伊，黃芝士做南瓜，白芝士做木乃伊，所以兩款芝士都很重要。而另一樣很重要的東西就是「造型印模」，它們可以在紫菜上印出不同可愛表情，然後再放上芝士表面。

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

另一些印模就可以壓出嘩鬼和蝙蝠造型，Kammy說：「青瓜我想弄鬼造型，所以切片，接著蘿蔔也需要切片，如果想易控制，可以買大少少的甘筍。可以拿這些造型印模，對準位置印下去。」見Kammy巧手一壓，就完成了蝙蝠造型的甘筍和嘩鬼青瓜。

Kammy又建議用保鮮紙協助包飯糰，這樣就不會黏手和更容易做造型：「記得弄完要看看飯盒大小，看你的小朋友是否大食，度度夠不夠吃，夠不夠位擺放。」她又再三強調蔬菜一定要放涼，否則放下飯盒會有倒汗水，這樣很容易有細菌。

完成南瓜和木乃伊飯糰後，就可以做其他裝飾，就是「受傷的腸仔」，Kammy說：「拿我們剛才煮好的扁烏冬，將腸仔包成木乃伊，很簡單，捲住就可以了，捲完就可以度好飯盒位置放下去。然後就可以剝枝豆，可以去店舖買可愛的竹簽穿枝豆，最後就可以處理雞蛋，可以切開一半。」弄好南瓜蛋後，Kammy就將所有完成品逐樣放入飯盒，既可愛又嚇鬼的日式冷便當做大功告成了，相信小朋友一定會喜歡！

萬聖節便當大功告成（攝：韓可兒）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

相關文章

蔬菜營養丨紅菜頭助降血壓抗氧化　營養師推介健康食譜3類人慎食
16:43 2023/10/27
蔬菜營養丨紅菜頭助降血壓抗氧化　營養師推介健康食譜3類人慎食
【靚太廚房】營養師教整牛油果吞拿魚偽三文治　15分鐘完成簡易開學醒腦早餐
18:56 2023/09/05
【靚太廚房】營養師教整牛油果吞拿魚偽三文治　15分鐘完成簡易開學醒腦早餐
【靚太安樂窩】跟可嵐學整菲律賓甜品Taho　 5款簡單材料10分鐘完成高鈣有益
15:56 2023/09/29
【靚太安樂窩】跟可嵐學整菲律賓甜品Taho　 5款簡單材料10分鐘完成高鈣有益

你可能感興趣

蔬菜營養丨紅菜頭助降血壓抗氧化　營養師推介健康食譜3類人慎食
16:43 2023/10/27
蔬菜營養丨紅菜頭助降血壓抗氧化　營養師推介健康食譜3類人慎食
【靚太廚房】營養師教整牛油果吞拿魚偽三文治　15分鐘完成簡易開學醒腦早餐
18:56 2023/09/05
【靚太廚房】營養師教整牛油果吞拿魚偽三文治　15分鐘完成簡易開學醒腦早餐
【靚太安樂窩】跟可嵐學整菲律賓甜品Taho　 5款簡單材料10分鐘完成高鈣有益
15:56 2023/09/29
【靚太安樂窩】跟可嵐學整菲律賓甜品Taho　 5款簡單材料10分鐘完成高鈣有益
食譜 萬聖節 美食

最高瀏覽

出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難