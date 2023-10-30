食用安全｜5人飲湯後不適證食物中毒　揭誤食1毒物惹禍

▲ 廣州有5人飲湯後不適，求醫後證實為食物中毒。

胡亂採摘野生植物食用，隨時可導致中毒。內地近日發生一宗食物中毒事件，有5人飲用五指毛桃湯後出現多種不適症狀送院，相關人員隨後在湯料中驗出「斷腸草」成分，證實為鈎吻中毒。醫生建議，誤食這種毒物後，應及時催吐，並盡快求醫。

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綜合《央視新聞》、《環球時報》等內地媒體報道，廣州番禺近日有５人於家中煲五指毛桃湯，不料飲用後卻出現頭暈、視力模糊、嘔吐、胸悶及腹瀉等症狀。番禺區疾病預防控制中心隨即介入調查，結果於剩餘湯料中發現含有俗稱「斷腸草」的鈎吻（Gelsemium elegans），證實為鈎吻中毒。

據報，鈎吻是一種含有劇毒的植物，其根、莖及葉子皆含有神經毒素「鈎吻生物鹼」，因為經常纏繞於其他植物中，加上其根部與五指毛桃極為相似，其花又與金銀花頗為相像，因此容易被誤採及誤食。

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求醫時應將藥材渣帶往醫院

廣州市第十二人民醫院中毒科主任醫生楊志前表示，假如有民眾不慎誤食有毒草藥，建議大家及時進行催吐，並且盡快求醫。楊志前強調，中毒者求醫時，應將誤食藥材渣及未經煮食的部分一併帶往醫院，以便專業人士進行鑑定。

番禺區疾病預防控制中心亦提醒民眾，平日切勿隨意採摘野生植物，購買及食用五指毛桃、金銀花、雞血藤藤莖等藥材時亦應小心謹慎。

根據醫管局資料，鈎吻全株有毒，只需3片葉便能引致死亡；它作為中藥藥材有袪風等作用，但因有劇毒，所以只能外用。

而食安中心亦曾提及，近年一款熱門的湯料五指毛桃與一些有毒植物（如斷腸草 - 一種有毒的馬錢科植物）同地生長，且外形相似，故採挖五指毛桃時，可能混入有毒的植物，本港過往亦有因進食懷疑摻雜了有毒植物的五指毛桃而導致中毒的事件發生。因此食安中心提醒市民在選購湯料時要小心，注意以下3個事項，慎防中毒：

避免採食野生植物。

購買食物要光顧可靠的零售商。

切勿進食非供食用的植物。如有懷疑，便不要進食。

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責任編輯︰羅嘉欣