居屋爭議︱$80萬買入650呎居屋住一家六口　港漂媽：只比狗窩大一點

▲ 港漂媽自稱早年以80萬元買入600多呎、3房2廁居屋單位，一家五口連外傭共六人同住。

居屋是不少港人置業的踏腳石，然而抽中上車猶如中六合彩。有內地嫁來香港的港漂媽自稱，早年以80萬元買入天水圍一個600多呎、3房2廁居屋單位，一家五口連外傭共6人同住。她稱，現時居住環境只是「比狗窩大一點」，將來想換大屋。有網民質疑其可信性，「有咩可能咁平」，有人亦指早年居屋質素不俗，「買到就係賺到」。

最新影片推介

最近網上瘋傳一條影片，有一名來自湖南的港漂媽自稱芬姐接受網媒訪問，稱20多年前以80萬元購入天水圍一個約650呎、3房2廁居屋單位，目前自己與丈夫、3名子女及一名外傭居住。她稱，「居屋比市場價格便宜很多」，被問及若單位售出，「單位未補地價約值400多萬元」。

▲ 港漂媽一家五口與外傭同住一個600多呎、3房2廁的居屋單位。（影片截圖）

可招呼20名親戚一齊食飯

從影片可見客飯廳相當闊落，她笑言最多可招呼20名親戚一同食飯，另客廳一邊還放置鋼琴予小朋友練習。屋內共有3間房，最小那間予老爺住、一間是外傭與兩名兒子、最大那間則是兩夫妻與小女兒同住。

單位的廚房面積相對較大，可以站立3至4人。被問到如何曬衣服時，她指，由於在香港要靠太陽曬乾衣服是很奢侈的行為，因此家中必須要有乾衣機，在外掠衫會被鄰居的油煙弄污。

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月入5萬開支3萬多

當被指家中廁所寬敞時，她形容只是「比狗窩大一點」，而早年丈夫亦以31萬元購入屯門一個270多呎的公屋單位予家婆居住。他們希望未來將單位賣出，再租用較大單位，實行與老爺奶奶、太婆四代同堂居住。至於一家開支方面，她表示，一家總收入約5萬元，而保險、外傭、買餸等每月開支就3萬多元。

▲ 港漂媽表示未來希望將單位賣出，再租用較大單位，實行與老爺奶奶、太婆四代同堂居住。（影片截圖）

網民質疑買入價太低

不少網民看過片段後，紛紛質疑港漂媽講大話，雖然單位是位處天水圍，「但有乜可能咁平？」、「吹水，80萬廁所都買唔到啦？」、「20人入去650呎單位仲話有位剩？講大話都作好啲呀」、「唔係講笑，我真係有fd早幾個月80幾萬買天水圍居屋6百幾尺，當然講緊首期啦」、「300萬大網紅、每月帶貨直播等成幾十萬」、「誤導咗人！650呎喎，睇相500呎都比多你」、「不信，我99年買約800尺20幾坪港幣約80萬，這家這麼可能80萬」、「先攞公屋再買居屋」。

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責任編輯︰王明芳