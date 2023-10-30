黃心穎結婚丨黎太親揭出嫁未有穿裙褂原因　新手人妻心穎透露受媽媽一番話感動

▲ 黃心穎親揭結婚未有穿裙褂原因！

黃心穎跟RubberBand成員「泥鯭」黎萬宏在10月27日舉行婚禮，心穎正式升呢成為人妻，比舊愛馬國明搶先成家立室。

榮升人妻的心穎，連日來接連在IG分享婚禮當天的相片，並於昨晚（10月29日）分享感受：「多謝大家嘅祝福❤️ 令我地感受到滿滿嘅愛。多謝我家人、朋友、以及各個幫忙嘅單位，為我地保密咗咁耐。」。

穿上紅色褸空連身裙的心穎與老公泥鯭笑得開懷，心穎接受TOPick訪問時就透露婚禮中更多細節！

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結婚未有穿裙褂原因

心穎以紅色褸空連身裙取代傳統裙褂，當中大有原因，她稱：「因為想從簡，所以揀了一條中式得嚟又可以有機會著得返嘅裙。」

心穎指本來不打算做一些傳統儀式，從相中所見，她也只戴著一對龍鳳鈪，她透露該對龍鳳鈪是由父母所送贈：「我叫咗長輩唔好買俾我，係我爸爸媽媽好堅持（要戴龍鳳鈪）、同我家姐周圍去揀咗好耐。」

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受媽媽說話感動

心穎表示最感動的是媽媽與她說的一番話：「佢自己都講到眼濕濕。 內容不太記得、但佢嗰一刻嘅激動令我感覺好深刻。」

她續指：「成個斟茶儀式，令我體會到可以同屋企人一齊去做呢啲傳統儀式原來係一件好幸福嘅事。」

記者：游艾維

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