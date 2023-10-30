北上搶蟹丨港人深圳狂搶大閘蟹戰況激烈　檔口前「又揀又摸」網民：生蟹都變死蟹

▲ 港人深圳狂搶大閘蟹，檔口前「又揀又摸」戰況激烈。

自兩地通關後，不少港人北上吃喝玩樂，適逢近日大閘蟹當造，更有大量港人專程到深圳搶平蟹。有網民分享圖片，直擊深圳一個超市內搶購大閘蟹的情況，可見大批顧客在檔口前「又揀又摸」，然後將心儀的大閘蟹放入保鮮袋中。不過，不少網民看過貼文後表示，「見到咁樣都唔想買，生蟹都變死蟹」。

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該名網民周三（25日）於Facebook群組「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」發文，分享民眾於深圳會展中心超市「盒馬鮮生」搶購大閘蟹的實況，並留言「好多人買」。相中可見，超市內人潮洶湧，大批顧客在貨架前挑選大閘蟹，並逐一放入保鮮袋。

▲ 顧客搶購大閘蟹。（FB群組「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」圖片）

貼文引起熱議，有網民留言，「全部都係香港人買」，亦有人表示顧客「左揀右揀」，擔憂會有食安衛生問題，「一人捏一下，乜蟹都死啦」、「個個人擇來擇去摸過晒」、「見到咁樣都唔想買，生蟹都變死蟹」、「摸到全部變晒室溫，暖嘅」，「死咗嘅大閘蟹，有毒㗎」。

市民北上可帶大閘蟹回港？

海關上周日（22日）偵破歷來最大宗的走私大閘蟹案。到底市民北上可以帶多少大閘蟹回港？根據海關規定，大閘蟹不在禁運或受管制物品名單之中，若是自用且攜帶數量合理，不論生蟹或熟蟹均可帶入境。

揀大閘蟹秘訣

揀選大閘蟹、洗蟹、蒸蟹及拆蟹其實都大有學問。新鮮的大閘蟹通常稱為「黃毛金爪」，黃毛即是在陽光照射下會呈啡紅色，輕力拉扯爪位時，會有反抗力，即代表夠生猛。一般約有4両半至5両已夠甘香肥美，揀蟹時可輕力按下眼位，如有即時反應即代表新鮮。

如買回家後並非即食的話，應先以濕毛巾敷住蟹身，亦不要拆走蟹身上的水草或綿繩，否則會被鋒利蟹鉗弄傷。而清蒸就是最常見食大閘蟹的方法，可品嘗蟹膏蟹黃原汁原味。

洗蟹方法︰

1.將大閘蟹放清水中浸10分鐘。

2.以硬身毛刷在蟹身、背、腹、咀及爪部輕力洗刷。

3.將蟹再浸清水10分鐘，讓污穢物分解出來。

蒸蟹方法：

1.先燒滾一鍋水，將紫蘇葉放水中。

2.大閘蟹蟹肚向上，平均放在碟上，隔水以大火蒸約22分鐘。

拆蟹方法：

1.先揭開蟹蓋，用剪刀修剪蟹蓋邊緣，去除蟹心及蟹胃。

2.用剪刀剪走兩邊蟹鉗後，再剪走中間的肺部。

3.雙手分別捉緊兩邊蟹腳，向內用力屈，將蟹一分為二。

4.將依附着蟹肚的蟹奄拔走，並剪走蟹嘴附近的黑色部位。

5.如略嫌仍太大件的話，可以再將蟹剪開兩份。

6 將蟹鉗及蟹腳沿關節位剪開成細份，全部由側邊較軟身位置剪開，即可食用。

點擊下圖看詳細步驟：

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小貼士：

大閘蟹身上有些部位不宜食用，應先去除。例如呈六角形的蟹心，是蟹最寒的部位，要去掉。而蟹肺、蟹嘴、蟹胃及蟹奄等內臟，則易藏污穢，也不應進食。

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責任編輯：羅嘉欣