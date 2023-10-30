  • 29°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 12:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員

社會 12:09 2023/10/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

過去5年195名公僕遭免職，局方指絕不姑息違法或違規公務員。(林宇翔攝)

公務員事務局長楊何蓓茵今日（30日）出席立法會一個委員會，稱政府非常重視公務員的品行操守，絕不姑息違法或違規的公務員。過去5個財政年度共有1,124名公務員因違法等須接受正式紀律行動和懲處，其中有195人被免職。當局明年第一季或之前向職方徵詢更新版《公務員守則 》的意見，強調《守則》公務員必須效忠特區政府及國家，當局同時有機制表揚表現出色的公務員。

公務員事務局計劃在完成檢視《公務員守則 》工作後，在明年第一季或之前向職方發出更新版《守則》草擬稿，徵詢意見。楊何蓓茵指，屆時守則會列明公務員必須效忠特區政府及國家，在做任何政策時要優先考慮國家利益及國家安全，盡忠職守，以民為本，注重團隊精神。

至於守則會否保留公務員「政治中立」的字眼，楊何蓓茵表示，不同持份者有不同意見，當局正在檢視，未有最終定案，強調公務員向不同政見的人提供服務時要保持中立，公平處理。

楊何蓓茵重申，政府非常重視公務員的品行操守，絕不姑息違法或違規的公務員。在2022/23財政年度，被免職的公務員達60名，遠高於之前5個財政年度平均不足31名的數目。至於過去5個財政年度共有1,124名公務員因為干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處；當中有195人被免職。另有1,995人因干犯性質較為輕微的不當行為，而須接受簡易紀律行動。

經民聯林健鋒指，部分公務員可能為「明哲保身」，認為不做不錯，建議政府加強獎勵具創意的公務員。楊何蓓茵回覆說，會提拔表現出色的公務員，令他們有更多晉升和接受培訓的機會。

另有議員建議公務員學院的培訓課程，涵蓋《愛國主義教育法》提及的多項內容。公務員學院院長郭蔭庶稱，學院的培訓已入國家歷史、文化、人物故事、重大成就等，會因應《愛國主義教育法》適當調整。

 

相關文章

【施政報告2023】加快數字政府建設　推公務員進獎罰分明制度
11:33 2023/10/25
【施政報告2023】加快數字政府建設　推公務員進獎罰分明制度
【施政報告】目標明年首季或之前發更新版《公務員守則》　消息人士：「政治中立」4字並沒問題
15:08 2023/10/25
【施政報告】目標明年首季或之前發更新版《公務員守則》　消息人士：「政治中立」4字並沒問題
【鼓勵生育】無意設公務員育兒假及彈性上班　港府：假期已較私人機構優厚
今日 11:41
【鼓勵生育】無意設公務員育兒假及彈性上班　港府：假期已較私人機構優厚

你可能感興趣

【施政報告2023】加快數字政府建設　推公務員進獎罰分明制度
11:33 2023/10/25
【施政報告2023】加快數字政府建設　推公務員進獎罰分明制度
【施政報告】目標明年首季或之前發更新版《公務員守則》　消息人士：「政治中立」4字並沒問題
15:08 2023/10/25
【施政報告】目標明年首季或之前發更新版《公務員守則》　消息人士：「政治中立」4字並沒問題
【鼓勵生育】無意設公務員育兒假及彈性上班　港府：假期已較私人機構優厚
今日 11:41
【鼓勵生育】無意設公務員育兒假及彈性上班　港府：假期已較私人機構優厚
職位招聘 楊何蓓茵 公務員學院 郭蔭庶 罪行 服務 立法會 公務員事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
母子關係丨年過40與母同住不給家用拒做家務 法官2個理由逐「巨嬰」出門
母子關係丨年過40與母同住不給家用拒做家務 法官2個理由逐「巨嬰」出門