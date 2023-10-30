【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員

▲ 過去5年195名公僕遭免職，局方指絕不姑息違法或違規公務員。(林宇翔攝)

公務員事務局長楊何蓓茵今日（30日）出席立法會一個委員會，稱政府非常重視公務員的品行操守，絕不姑息違法或違規的公務員。過去5個財政年度共有1,124名公務員因違法等須接受正式紀律行動和懲處，其中有195人被免職。當局明年第一季或之前向職方徵詢更新版《公務員守則 》的意見，強調《守則》公務員必須效忠特區政府及國家，當局同時有機制表揚表現出色的公務員。

公務員事務局計劃在完成檢視《公務員守則 》工作後，在明年第一季或之前向職方發出更新版《守則》草擬稿，徵詢意見。楊何蓓茵指，屆時守則會列明公務員必須效忠特區政府及國家，在做任何政策時要優先考慮國家利益及國家安全，盡忠職守，以民為本，注重團隊精神。

至於守則會否保留公務員「政治中立」的字眼，楊何蓓茵表示，不同持份者有不同意見，當局正在檢視，未有最終定案，強調公務員向不同政見的人提供服務時要保持中立，公平處理。

楊何蓓茵重申，政府非常重視公務員的品行操守，絕不姑息違法或違規的公務員。在2022/23財政年度，被免職的公務員達60名，遠高於之前5個財政年度平均不足31名的數目。至於過去5個財政年度共有1,124名公務員因為干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處；當中有195人被免職。另有1,995人因干犯性質較為輕微的不當行為，而須接受簡易紀律行動。

經民聯林健鋒指，部分公務員可能為「明哲保身」，認為不做不錯，建議政府加強獎勵具創意的公務員。楊何蓓茵回覆說，會提拔表現出色的公務員，令他們有更多晉升和接受培訓的機會。

另有議員建議公務員學院的培訓課程，涵蓋《愛國主義教育法》提及的多項內容。公務員學院院長郭蔭庶稱，學院的培訓已入國家歷史、文化、人物故事、重大成就等，會因應《愛國主義教育法》適當調整。