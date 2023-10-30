靚媽精明眼︱麗豪航天城酒店自助餐買一送一　$400任食龍蝦凍蟹及斧頭扒

▲ KKday推出麗豪航天城酒店自助餐買一送一優惠，$400可以任食龍蝦、凍蟹及斧頭扒。

喜歡食龍蝦的你必搶！KKday今日（30日）推出「麗豪航天城酒店磊自助餐及Vivace套餐買一送一」，周末自助晚餐3小時任食波士頓龍蝦、蟹腳、有骨肉眼牛扒等；周一至周五更有任點任食自助晚餐，享用龍蝦、凍蟹、斧頭牛扒等。而周末早午餐都有任食波士頓龍蝦、鱈場蟹腳和鵝肝等。

最新影片推介：

麗豪航天城酒店磊自助餐，提供多元化的多國菜式。餐廳有寬敞的用餐區及開揚的即席烹調空間，讓客人盡情享用豐富的國際美食、正宗東南亞菜式、異國風味十足的印度咖哩特色菜及精緻高檔的日本料理等。磊亦採用非接觸式自助下單概念，提升客人用餐體驗。

KKday即日起推出自助餐成人買一送一快閃優惠，周一至周五任點任食自助晚餐及周六日自助晚餐均低至每人401元。而消費滿400元即享兩小時免費泊車服務，酒店亦提供免費穿梭巴士服務，來往香港國際機場及東涌地鐵站。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

優惠詳情

預訂日期：2023年10月30日至11月5日23:59

使用日期：2023年11月1日至12月14日

餐廳地址：赤鱲角香港國際機場航展道8號地下 – 磊

【快閃限量搶–買一送一】

平日任點任食自助晚餐

成人$802/2位，平均$401/位（原價：$1,602/2位）

【快閃限量搶–買一送一】

周末2.5小時自助午餐

成人$472/2位，平均$236/位（原價：$942/2位）

小童/長者$159/位（原價：$317/位）

【快閃限量搶 – 買一送一】

周末3小時自助晚餐

成人$802/2位，平均$401/位（原價：$1,602/2位）

小童/長者$236/位（原價：$471/位）

*以上價錢已包括原價加一服務費

【訂購連結】

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲