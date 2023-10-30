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靚媽精明眼︱麗豪航天城酒店自助餐買一送一　$400任食龍蝦凍蟹及斧頭扒

親子好去處 12:21 2023/10/30

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

KKday推出麗豪航天城酒店自助餐買一送一優惠，$400可以任食龍蝦、凍蟹及斧頭扒。

喜歡食龍蝦的你必搶！KKday今日（30日）推出「麗豪航天城酒店磊自助餐及Vivace套餐買一送一」，周末自助晚餐3小時任食波士頓龍蝦、蟹腳、有骨肉眼牛扒等；周一至周五更有任點任食自助晚餐，享用龍蝦、凍蟹、斧頭牛扒等。而周末早午餐都有任食波士頓龍蝦、鱈場蟹腳和鵝肝等。

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麗豪航天城酒店磊自助餐，提供多元化的多國菜式。餐廳有寬敞的用餐區及開揚的即席烹調空間，讓客人盡情享用豐富的國際美食、正宗東南亞菜式、異國風味十足的印度咖哩特色菜及精緻高檔的日本料理等。磊亦採用非接觸式自助下單概念，提升客人用餐體驗。

KKday即日起推出自助餐成人買一送一快閃優惠，周一至周五任點任食自助晚餐及周六日自助晚餐均低至每人401元。而消費滿400元即享兩小時免費泊車服務，酒店亦提供免費穿梭巴士服務，來往香港國際機場及東涌地鐵站。

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優惠詳情

預訂日期：2023年10月30日至11月5日23:59
使用日期：2023年11月1日至12月14日
餐廳地址：赤鱲角香港國際機場航展道8號地下 – 磊

【快閃限量搶–買一送一】
平日任點任食自助晚餐
成人$802/2位，平均$401/位（原價：$1,602/2位） 

【快閃限量搶–買一送一】
周末2.5小時自助午餐
成人$472/2位，平均$236/位（原價：$942/2位）
小童/長者$159/位（原價：$317/位）

【快閃限量搶 – 買一送一】
周末3小時自助晚餐
成人$802/2位，平均$401/位（原價：$1,602/2位）
小童/長者$236/位（原價：$471/位） 

*以上價錢已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲

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