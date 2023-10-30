食用安全丨坐馬桶前鋪廁紙以為安全？　學者揭真相：恐越墊越污糟

▲ 有學者指廁紙會吸收廁格內的濕氣和藏污納垢。

不少人去公共廁所，都有用廁紙鋪在馬桶坐墊上的習慣。不過，有學者便指出此舉可能「弄巧成拙」，帶來嚴重健康風險，因廁紙會吸收廁格內的濕氣和藏污納垢。他又提醒，廁所入面的沖水把手、門把及水龍頭，都是高危的細菌傳播地方，提醒如廁後應儘快洗手。

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台灣藥師周本正在臉書專頁「小周藥師 周本正」上載影片指，留意到許多民眾上公廁時，會用廁所裡的衛生紙鋪在馬桶坐墊上，以為這樣做，可以避免身體直接接觸馬桶坐墊，加強保障。但周本正解釋，馬桶坐墊表面是緊緻無孔洞的材料，即使上一位使用者的皮膚帶有些病菌，但當這些病菌離開人體後，幾分鐘內就會死亡，幾乎不太可能會傳播疾病；相反，廁所裡的衛生紙，會吸收濕氣和藏污納垢，就可能會越墊越髒。

建議用酒精或抗菌液清潔

周本正表示，當然如果上一位使用者的分泌物，接觸到坐墊，而且又剛好接觸到你的傷口，的確是有感染的可能，所以亦建議，民眾上廁所前可先使用酒精或抗菌液，清潔馬桶坐墊。另外，他又補充，比起性病，沖馬桶的按鈕、門把、水龍頭，更容易傳播腸胃道疾病，所以沖馬桶的時候，要把馬痛蓋蓋上，手不要亂摸眼、耳、口、鼻，如廁完立刻洗手。

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責任編輯：羅嘉欣