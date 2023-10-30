明星家居丨楊卓娜擁自家農場招呼親友　醉心種植：畀好多愛心佢係感應到

▲ 「最強繼母」楊卓娜的自家農場有收成！

有「最強繼母」之稱的楊卓娜熱愛種植，她特意租了一塊田地種植各種蔬果，親力親為照顧植物。

楊卓娜最近拍攝影片介紹自家種植的百香果和四稜豆，吸引不少網民觀看。

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楊卓娜分享農場影片

楊卓娜於IG分享自家農場的影片，並寫道：

🤣全部都未熟，有得睇冇得食

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對植物有感情

楊卓娜跟TOPick表示自今年春天開始種植，「種植係好開心㗎，同養寵物一樣，都係有感情嘅。」

她續說：「睇住佢每一日生長，每日嘅狀態都唔同，因應唔同嘅時季，佢都有唔同嘅變化同情況，照顧一個人同植物係可以產生好多嘅互動。畀好多嘅愛心同照料我覺得佢係感應到你嘅磁場。」

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種植困難多

問到種植時遇上甚麼困難？楊卓娜謂：「香港嘅氣候熱、多蟲，特別係種咗水果類或蔬菜類嘅嘢，經常會被蟲害襲擊，所以要注意。郊外嘅蛇蟲鼠蟻比較多，有蚊都係好大嘅障礙，所以要保護好自己，同埋都會有好多雀斑。」

談到種植的得著，她說：「就係從中得到嘅樂趣，我哋唔係攞嚟去賣，所以其實壓力唔大，純粹係娛樂、開心。成日都要記掛住有冇人淋水，定時定候要隨草、施肥，似返一份工咁，疫情時因為冇得去旅行，所以租咗塊地嚟種嘢，想整一個自己Private嘅地方，有自己嘅朋友嚟到，又可以一齊玩、一齊種，享受下大自然嘅生活。」

記者：梁樂欣

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