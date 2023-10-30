校園欺凌丨女兒送班長生日禮物被嘲笑「窮鬼乞丐」 母到校遭反斥：沒錢別生小孩

▲ 有台媽指高中的女兒因送生日禮物給班長而遭其他同學嫌棄，更嘲笑她，「窮鬼乞丐」。

欺凌、排擠是校園一直存在的問題！台灣一名單親媽媽日前在網上控訴女兒被同學欺凌，指女兒跟班長感情很好，為了送生日禮物給班長，女兒把存下來的零用錢買了一條手鏈送給對方，豈料遭其他同學取笑寒酸，又在女兒的課本上寫下「窮鬼乞丐」。媽媽到學校了解事情時，還被女兒的同學嘲諷：「沒錢就不要生小孩」，讓她非常心寒。

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該名台媽日前在Facebook群組「匿名公社」以「我只想抒發情緒的媽媽」為題發帖，她透露女兒在學校一直被某些同學欺凌，女兒跟班長從初中就是同班的好朋友，但近來同學A與幾位同學跟班長也很要好，她們的成績都是名列前茅，女兒則比較差，所以同學A一直想把女兒踢出她們的小圈子。

為了班長生日，女兒用存下來的零用錢買手鏈，同學A跟那些同學則花較高金額購買蛋糕，又打造金頸鏈，放學後還私下邀約班長去唱K再慶祝。

當然我女兒是不知道的，在KTV（唱K）同學A她們不知道亂造謠什麼，隔天班長就完全不理我女兒。

課本被亂畫才知女兒受欺凌

班長的態度令女兒偷偷哭了好幾天，女兒的遭遇也沒讓媽媽知道，直至台媽發現女兒的課本被亂畫一堆髒話跟謾罵的字句，

看到課本上被亂寫的窮鬼乞丐賤人X子，我心好痛，我單親養兩個孩子，一直認為就算不富裕但足夠溫飽，小孩需要的東西我一定買，他們也很乖巧懂事，沒想到會因為這樣被欺負。

台媽到學校找老師處理，同學A她們全不承認，班長也說沒親眼看到她們畫女兒課本，其中一個同學還在離開辦公室時，拋下一句「很窮沒錢就不要生小孩」，台媽聞言相當心寒，

我想問人生瞬息萬變，在生小孩時我怎可能會知道，之後會遇到先生意外過世，公司還被迫倒閉的事情？只看表面說風涼話這種膚淺的惡劣言論，到底怎麼來的？

單親媽揭悲慘過去

台媽自揭悲慘過去，丈夫意外身亡又遇上公司倒閉，她辛苦獨力養大2孩，雖然不富裕，但足夠溫飽，孩子也很乖巧懂事，但沒想到女兒會被同學欺凌、排擠，原本她以為女兒升高二後可以脫離她們，但還是跟同學A和同學B同班，雖然女兒交到新朋友，但她們還是持續針對及欺凌女兒，

有錢就可以用鼻孔看人？笑我女兒穿雜牌球鞋，笑我女兒買不起iPhone是窮鬼乞丐？才高中就用金錢衡量人的價值搞排擠，我想問錢是她們賺的嗎？憑什麼這樣欺負人？

貼文一出，即掀起熱議，不少網民認同中學多欺凌事件，「我高中時曾被團體排擠，精神壓力很大，當然還會想打進團體，但之後去打工又拓展了不同的視野，回頭看這件事我就沒有那麼在意了」、「不止是高中生會霸凌同學，成年人都因為某件事不順眼，甚至是沒有相處光是外表，都能霸凌」、「你有聽到那位同學說窮就不要生小孩就可以告了，請她家長到法院談談，生日禮物不是欠他們的。」

另有網民指那些高中生的價值觀很有問題，「價值觀都偏差了，眼睛長在頭頂上將來出社會恐怕會更慘，那些孩子的父母真的知道自己的孩子在外面是什麼模樣嗎？悲哀啊」、「現在很多孩子教育都很失敗，金錢觀偏差太嚴重了！其實你女兒沒在那個小團體裡反而比較好，這種也不能算是朋友吧！」、「只能說社會價值變了？政府、家長、社會的教導熏染、造成整個社會價值觀念的顛覆、30-40年的價值觀是完全不一樣的」。

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責任編輯:王明芳