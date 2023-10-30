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幼稚園丨子女返幼稚園後情緒大變 爸媽每日必做3件事助子女適應

升學教育 12:48 2023/10/30

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《反起跑綫聯盟》劇照

步入新學年已有一段時間，不少幼稚園家長滿心歡喜等待孩子上學，接受正規教育後帶來的改變與進步，想像孩子有很多社交機會，學校又有各式各樣有趣的小任務讓他們實踐，學習之路理應會慢慢好起來。但不知何故，孩子入讀幼稚園後，性格反而變得有點情緒化，一不順心就大吵大鬧。即使家長嘗試安撫，轉移其視綫，孩子就是不能平復下來，尤有甚者，還會攻擊別人以示不滿。這究竟是孩子的問題？還是選錯學校？老師、學校的問題？

其實許多幼兒初上幼稚園都會出現上述的狀況。簡單而言，這是幼兒正常的發展規律。幼兒初上幼稚園，雖云學校都是遊戲為本，有同伴陪玩、老師關顧，但其實他們都得努力適應偌大的環境、同伴，以致老師的要求。這些都是全新的學習經歷，別小覷孩子在校的幾個小時，他其實時時刻刻也要專注才能學習，要適應才能融入環境。他們少不免亦要控制自己的情緒，才能適應外界的要求。故回到家裏、回到熟悉的環境，情緒不用再那麼繃緊，自然容易鬆懈、肆意發洩，這亦是情有可原的。

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家長可助孩子適應

當然，這只是幼兒一個正常的過渡期。但作為家長，可以怎樣協助孩子適應嶄新的學習生活？

首先，家長可持續與老師溝通，留意孩子在校適應時，有沒有遇到讓他感到困擾的事情，例如，無法完成簡單的自理？無法理解老師的指令？未能完成老師給予的任務？同伴相處不協調，以致出現摩擦？這狀況很需要成人的關心與安慰、加以引導，並協助幼兒表達、宣洩情緒。家長既要能引導孩子把在校遇到的困難或不快說出來，亦要「同理孩子的情緒」，即明白孩子的能力、處境，遇到問題時的感受。千萬別因為孩子發脾氣、大吵大鬧，就以「權威」手法，甚至「以暴易暴」來解決。這只會禁閉孩子表達負面情緒的機會。

家長們應該讓孩子知道，我明白你不開心，你亦可以不開心，我會陪伴你，但不能肆意發洩情緒，甚至攻擊別人。我們其實可以一起想辦法，想想怎樣才能令自己的心情好一點，就好像繪本《生氣湯》的處理一樣。

每天接孩子放學，不妨先給孩子一個擁抱代替說話，尤其不要急於問孩子當天在校發生過的事。為孩子預備一些他喜歡的小點心或小零食，都能令孩子情緒較容易緩和下來。課後切忌為孩子安排過多的興趣班或活動，讓孩子無法休息。

與孩子建立恒常的溝通亦相當重要。每晚臨睡前跟孩子的枕邊話，家長這個時候才跟孩子聊聊當天發生過的事，又或是分享3件當天感恩的事都是很好的話題。這不但可以訓練孩子釋放情緒、學習表達情緒，更能讓孩子習慣與人分享想法與感受。更重要的是，這實為親子間建立了一個美好的溝通時刻，但別忘了要多讚賞孩子當天的努力啊！

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撰文 : 伍寶珠博士 資深幼兒教育學者

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