東張女神丨利穎怡皮膚敏感致爛面急停工　萬聖節妝獲讚夠像真：苦中作樂

▲ 利穎怡好樂觀！

前「東張女神」利穎怡一直以來受到遺傳性角化皮膚和濕疹困擾，2021年曾因轉天氣令到皮膚問題再度復發，怎料向皮膚科醫生求診後竟出現藥物敏感，令其雙腿長滿風赧被逼停工休養。

近日，利穎怡的惡耗又來臨！她上載一段到海洋公園哈佬喂玩樂的影片，在影片開端自爆萬聖節妝容夠像真，因為「爛面」是真的：「當你以為我化咗個爛面妝，其實一切都係假。因為呢個係真．爛面，係咪同浣熊好似呢？」

【東張西望】利穎怡濕疹復發+藥物敏感 雙腿出風瘌臉長紅疹被逼停工

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由於皮膚敏感不能上妝，正在為TVB劇集《飛常日誌》進行拍攝的利穎怡，被迫停工休養。早已約好朋友參加萬聖節活動的她，學會樂觀面對甚至苦中作樂：「今次讓我學會苦中作樂...生活係好多苦澀，但可以喺苦中搵到幾多樂，就要睇你個人能耐。苦中作樂，If life gives you lemon, make lemonade!」

她未有荒廢停工日子留在家中「躺平」，反而入戲院觀賞林家棟主演新片《第八個嫌疑人》：「拍唔到戲住，就去睇吓戲學吓戲先。」

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多次任武術替身

現年36歲的利穎怡（Joan）過往在《東張西望》表現不錯，從不懼怕的她每次都落力採訪，被網民封為正義女神。

去年9月已離開《東張西望》，轉型當演員的她有出現於劇集《隱門》，與張國強（KK）有對手戲，暫時的戲份不算多。

她曾多次擔任劇集主角郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華等的武術替身，包括跳海、摔下山坡、爆破戲、吊威也、騎馬等，不怕辛苦的她有不少武術替身的經驗。

▲ 利穎怡已離開《東張西望》，轉型當演員專心拍劇。（IG圖片）

Joan畢業於多倫多大學經濟學系，亦曾於香港中文大學修讀表演藝術系課程。早在加拿大時，她已是半工讀，曾於當地任公關，本來回港一心繼續同行工作，豈料香港公關的工時長又忙碌，令她的熱誠與意志漸被磨滅。

慢慢地，她受推薦加入TVB首輯《愛·回家》任特約演員，後在劇組導演鼓勵下更決心考入TVB的第26期藝員訓練班，自此開始演藝之路。

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