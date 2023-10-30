【換身份證】入境處觀塘設臨時辦事處處理換身份證申請　明起接受預約

▲ 入境處助理首席入境事務主任王嘉怡表示，換證計劃進度因疫情受阻，截至9月底仍有約39萬人需要換證。

入境處今日（30日）宣布，本周三（11月1日）起於觀塘宏利中心增設臨時人事登記處，供持舊款智能身份證、年滿11歲或18歲，以及持有非永久性居民身份證並已核實永久性居民身份的市民辦理換證手續。臨時辦事處的辦公時間為星期一至六早上8時至晚上10時，市民明日凌晨零時零分起可於網上預約。

入境處助理首席入境事務主任王嘉怡表示，換證計劃進度因疫情受阻，截至9月底仍有約39萬人需要換證。儘管入境處年頭已就換證推出一連串措施，隨著社會復常，身處內地、海外的市民陸續回港換證，以及政府推出各項搶人才、輸入勞工計劃，申請身份證需求非常殷切，因此增設臨時人事登記處，提升辦事處的處理換領新智能身分證的能力。

除臨時辦事處外，香港、九龍、觀塘及屯門4間辦事處，會分開兩個時段提供服務，一般服務時段將處理首次登記身份證、遺失或者其他服務的申請，延長服務時段則集中處理換證申請，火炭及元朗兩間辦事處服務將繼續維持不變。有關服務調整安排，將在後日臨辦事處投入服務當日同時更新。

王嘉怡預計，臨時辦事處啟用後，7間人事登記處合共每星期最多可處理25,000宗身份證申請，整體可處理量相比現時約18,000宗將會提升約4成，為疫情前的2.5倍。她提醒，今日或之前已經成功預約申請身份證的人士將不會受服務調整所影響，申請人仍然可根據已預約的日期及時間前往相關人事登記辦事處辦理申請身份證的手續。

▲ 人事登記處服務範圍。（黃建輝攝）

被問到臨時辦事處將何時結束服務，王嘉怡指將密切留意市民對換領身分證的需求，再適當安排。她表示，輸入人才計劃上收到16萬申請，當中10萬宗已獲批，申請身分證的需求大增，不排除臨時辦事處將來會處理換證外的申請。

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記者：吳穎嵛