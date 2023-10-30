碧咸長子丨與Nicola夫妻裝遊日　Brooklyn向太太示愛：你完整了我的人生

▲ 碧咸（David Beckham）的長子Brooklyn向太太Nicola示愛放閃！

碧咸（David Beckham）的長子Brooklyn於IG貼出與太太Nicola的合照，二人雙雙換上粉紅色夫妻裝到日本旅行，隔着Mon都感受到相中的甜蜜氛圍。

Brooklyn撰文向太太示愛，於社交平台上大發閃光彈！

【碧咸一家】12歲哈七驚人成長變美少女 碧咸最新父女照似情侶惹非議

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

碧咸大仔向太太示愛

Brooklyn於IG放閃寫道：

Dear Nicola The last 4 years have been the most amazing years of my life x you complete my life ❤️ you are my everything and I can’t wait to spend the rest of my life with you xx I love you xx

【碧咸傳】世盃輸波罪人一招力壓舉國欺凌 碧咸剖白22年足球生涯血淚跌宕

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

Brooklyn與Nicola相戀4年

Brooklyn於2020年1月對外宣佈與美國女演員Nicola拍拖，二人原本打算於2021年9月舉行婚禮，卻因受疫情而押後至2022年4月舉行。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R