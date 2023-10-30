碧咸長子丨與Nicola夫妻裝遊日 Brooklyn向太太示愛：你完整了我的人生
娛樂 13:30 2023/10/30
碧咸（David Beckham）的長子Brooklyn於IG貼出與太太Nicola的合照，二人雙雙換上粉紅色夫妻裝到日本旅行，隔着Mon都感受到相中的甜蜜氛圍。
Brooklyn撰文向太太示愛，於社交平台上大發閃光彈！
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碧咸大仔向太太示愛
Brooklyn於IG放閃寫道：
Dear Nicola
The last 4 years have been the most amazing years of my life x you complete my life ❤️ you are my everything and I can’t wait to spend the rest of my life with you xx I love you xx
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Brooklyn與Nicola相戀4年
Brooklyn於2020年1月對外宣佈與美國女演員Nicola拍拖，二人原本打算於2021年9月舉行婚禮，卻因受疫情而押後至2022年4月舉行。
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撰文 : TOPick柴犬出動