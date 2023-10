碧咸長子丨與Nicola夫妻裝遊日　Brooklyn向太太示愛：你完整了我的人生

碧咸(David Beckham)的長子Brooklyn於IG貼出與太太Nicola的合照,二人雙雙換上粉紅色夫妻裝到日本旅行,隔着Mon都感受到相中的甜蜜氛圍。

Brooklyn撰文向太太示愛,於社交平台上大發閃光彈!

碧咸大仔向太太示愛

Brooklyn於IG放閃寫道:

Dear Nicola

The last 4 years have been the most amazing years of my life x you complete my life ❤️ you are my everything and I can’t wait to spend the rest of my life with you xx I love you xx