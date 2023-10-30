Marvel隊長2丨3大女英雄連成一線　韓國男神朴敘俊加盟MCU

Marvel電影宇宙（MCU）第五階段、本年度壓軸電影《Marvel隊長2》（The Marvels）本月上映。被譽為MCU最強英雄，Marvel隊長（貝兒娜森飾）自《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）打敗魁隆後，就成為遊歷於星際之間的浪人，幫助有需要的人。

然而最強女戰士卻遭遇詭族復仇，引發重大危機！《Marvel隊長2》承接劇集《秘密入侵》（Secret Invasion）詭族與斯克魯爾之爭，對往後MCU發展有重大影響。

《Marvel隊長2》最新預告曝光 3大女超級英雄能力互換命運連線

小鵝集結更多主子現身

上集《Marvel隊長》主角Marvel隊長與「神盾局長」費尼克之風頭，險被全宇宙最可愛貓貓小鵝蓋過。

今次小鵝當然強勢回歸，預告中所見，小鵝集結更多貓貓現身，於太空船中飄來飄去，融化貓奴心。

▲ 小鵝大集結。

男神朴敘俊加盟

韓國男神朴敘俊於香港以至全亞洲都擁有大量粉絲，今次加盟MCU，更以驚喜造型亮相。

朴敘俊飾演「外星王子」，與流浪星際間的Marvel隊長遇上，兩人一拍即合，更發展出超越友情關係！朴敘俊今次更破格於《Marvel隊長2》載歌載舞，必定為粉絲們帶來意想不到驚喜。

▲ 朴敘俊飾演「外星王子」。

小粉絲遇上大英雄

作為粉絲的最大心願，就是與偶像見面，而今次就發生於Ms. Marvel卡瑪拉（伊曼維拉尼飾）身上。

Ms. Marvel於劇集中深受年輕觀眾喜愛，並一直視Marvel隊長為頭號偶像，今次Ms. Marvel終於夢想成真，與Marvel隊長及莫妮卡合作。但原來每當其中一人發動能力，就會與另外一位拍檔互換位置，非常難搞！究竟意外受限的三位女英雄，可以如何突破難關？

▲ Ms. Marvel

最強女英雄連成一線

Marvel隊長今次能力就意外與另外兩位女英雄連結。其中一位，更是已故摯友之女莫妮卡（緹安娜柏麗絲飾）。

今集，Marvel隊長喪失記憶，希望重尋身份，終於遇上關係至深的莫妮卡。

今次Marvel隊長與莫妮卡連成一線，一同面對面對大敵狄雅貝（Dar-Benn）。

▲ 莫妮卡

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