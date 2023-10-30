午睡益處｜午睡可助提升工作效率　醫生教路做1件事效果更佳

▲ 台灣有醫生建議上班族午睡前可以喝咖啡，睡醒後腦袋會更清楚。

不少學校都會讓學生睡午覺，但原來上班族午睡亦有助恢復記憶力、提高工作效率。台灣就有醫生指出，午睡要「睡得好」是一門學問，又分享了午睡前的一些注意事項，其中因為咖啡因作用時間為20至45分鐘，所以建議可在睡午覺前喝咖啡，剛好可以在睡醒時讓腦袋更清楚，午睡效果更佳。

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台灣家醫科醫生李思賢在個人Facebook專頁發文，指出睡眠可分成「淺眠的N1和N2」及「深眠的N3」3個階段，午睡時應盡量維持在N1和N2的淺眠階段，不要讓自己進入N3的階段，因為一旦進入N3階段，腦中的腺苷adenosine便會增加，導致人們睡醒的時候感到昏昏沉沉，效果未如理想。而要避免進入N3，就需限制午睡時間不能超過20分鐘。

李思賢指，如果想要補眠或是達到增加工作效率的作用，睡眠的時間最好能涵蓋一整個睡眠週期，亦即90分鐘，但這顯然對大部分上班族而言並不可行。不過即使只有少量的補眠，其實亦能夠稍微改善記憶力，以及緩解工作一整個早上的疲勞感。

他亦提醒民眾，如果經常想要午睡，可以留意一下自己午餐吃了甚麼食物，因為除了高GI（升糖指數）食物，一些快餐及油炸物也會傷害粒腺體，讓人想睡覺。他另外建議民眾可在午睡前喝咖啡，雖然聽起來似乎很矛盾，但因為咖啡因需要20至45分鐘才能發揮作用，所以剛好可以在睡醒時讓腦袋保持清楚。另外，午睡時戴上眼罩和耳塞也會有額外的幫助。

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責任編輯：羅嘉欣