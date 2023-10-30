誤信偏方丨花20萬買不明藥物外敷水泥治癌　末期癌婦終不治揭中醫無牌行醫

▲ 花20萬買不明藥物外敷水泥治癌，末期癌婦終不治揭中醫無牌行醫。（iStock圖片）

切勿胡亂相信民間偏方！內地一名患有末期乳腺癌的婦人，花費20多萬元（人民幣，下同）接受一位中醫治療，聽從指示服用一種口服液，並使用水泥外敷，不過，婦人的病情沒有好轉，更在今年6月不幸離世。而涉事中醫被被揭發多項專利證書造假，有關部門目前已展開調查。

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根據內地傳媒報道，遼寧一名李姓婦人在2021年11月確診乳腺癌5期，當時她經網友介紹認識一位70多歲的老中醫，對方聲稱其獨家研製的口服藥能絞殺癌細胞，並通過排泄物排走癌症毒素。

李婦在女兒陪同下前往位於武漢、名為「腫瘤研究所」的中醫院接受治療。該名中醫出示各種專利證書、論文、獲獎紀錄及國家頒授榮譽等，兩人便信以為真。

李婦當日花費2萬元購買了一桶20斤的黑色口服液，中醫叮囑兩個月為一療程，她前後共花了逾20萬元。此外，中醫又為李婦進行紮針放血治療，並要求她於乳腺附近敷水泥和裝修用的白灰。

結果兩個月後，李婦的皮膚潰爛。直至今年4月，李婦治療回家後臥床不起，送院後發現癌細胞嚴重轉移，但中醫稱是正常過程，正常服藥便會好。最終李婦6月因乳腺癌引起的梗阻性黃疸死亡。

其後，有醫護人員提醒李婦的女兒，指她們可能受騙。經有關部門調查後發現，該名中醫沒有任何醫療相關的許可證，他所出示的「證書」，每張只需支付1600元便可向商業公司辦理，又聲李婦在去年9月已經痊癒，指對方死於黃疸，而並非癌症，因此與他無關。目前，當地多個部門已就案件展開調查。

乳癌初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾接受TOPick訪問，指出12個可能出現的乳房病變情形：

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她表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

乳癌風險因素

臨床腫瘤科專科醫生丘德芬曾指出，女性如帶有遺傳性BRCA基因突變，會增加患上乳癌風險，他提醒年屆40歲、有乳癌家族病史的女性應定期接受檢查，若知道自己帶有BRCA基因突變，應更加警惕。

他又補充，除了遺傳性因素，肥胖、高熱量飲食、服用過多女性荷爾蒙藥物，如避孕丸等，都有機會增加患乳癌的風險。

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責任編輯：羅嘉欣