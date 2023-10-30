呈分試丨呈分試計算方法 中英數常音樂視藝呈分試佔比999632

▲ 呈分試計算方法。

呈分試對於升中十分重要，皆因呈分試是決定學生升讀不同組別中學的重要因素。小五下學期、小六上學期、下學期需要應考呈分試，究竟呈分試成績如何影響派位、呈分科目的比重如何計算呢？

呈分試是教育局根據小學校內考試成績，去編排全港小六學生次第成績的方法。根據教育局的中學學位分配辦法派位程序，所有參加中一統一派位的學生，需要在小五下學期、小六上學期、下學期應考合共3次呈分試，需要呈分的科目包括中文、英文、數學、常識、音樂和視藝，個別學校則會按校本需要把普通話或宗教科納入計算。

教育局會因應每位同學三次呈分試考試的成績，決定小六學生的升中派位組別。

呈分試成績計算方法：999632

呈分的科目佔分比重各有不同，坊間通常統稱為999632，即不同科目在呈分試中的比例。主科中、英、數佔的比重為9；常識為6；視覺藝術佔3；音樂佔2。

3次呈分試的比重相同，教育局會再用每所小學過往畢業生的中一入學前測驗的成績為作調整，給予每名小六學生一個分數，並以此分數排列，平均分為3個組別，即Band 1、Band 2及Band3學生。

由2006年開始，Pre-S1抽樣成績是用作調整來屆升讀中一的小六學生在小學的校內成績，教育局按機制每逢雙數年進行抽樣。

惟翻查資料，教育局在2020年及2022年均因疫情未有進行抽樣，意即截至明年升中派位，當局仍會沿用疫情前2016年及2018年抽樣成績，以調整升中派位結果。待明年恢復抽樣後，當局將連同2018年測驗成績，調整2025及2026年派位結果。

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