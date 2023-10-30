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時尚配搭｜日牌SUICOKE秋冬回歸　全新鞋履適合任何場合

休閒消費 18:12 2023/10/30

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

東京鞋履品牌SUICOKE於2023年秋冬回歸。

東京鞋履品牌SUICOKE於2023年秋冬回歸，繼續在鞋履、靴子、拖鞋和運動鞋領域進行探索和擴張，推出全新款式，並重新設計品牌的標誌。

紋理和結構實驗仍然是產品的支柱，柔軟的人造毛皮和耐磨、防水的麂皮構成了整個季節的關鍵元素。秋冬 23 系列中的亮點包括採用人造毛皮的高剪裁 BOWER 款式，以及採用優質絨面皮革製成的大熱 PEPPER 鞋款。

除了這些紋理之外，還有名為 TRED 的全新款式，配備全新 RUN.2 鞋底；提供獨特的分層鞋型號及無與倫比的牽引力和舒適度。與 Vibram 的持續合作也得到了擴展，推出了由 SUICOKE 獨家設計的 Furoshiki 款式和新色系。對色彩、設計和技術採用有趣而實用的方法，打造出一個集設計和功能於一身的系列。

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SOUTH2 WEST8 x SUICOKE 秋冬 23

2023 年秋冬，SOUTH2 WEST8 與 SUICOKE 攜手合作，為全新 BOWER-ab-LACE-HI 和PEPPER-mod-ev 鞋履添加了醒目的印花，以增強鞋履的時尚感。SOUTH2 WEST8 標誌性的老虎迷彩和圖案印花為款式註入新活力，防水 eVent 襯裡和3M Thinsulate 層，旨在提供一致的抵禦惡劣天氣的保護。鞋款延續了 SUICOKE 鞋履在戶外領域的根基，採用了該品牌標誌性的 RUNNING 和 TREK 外底；專為卓越的牽引力和持久的耐磨性而設計。

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SUICOKE COZE & COZE MULE 秋冬 23

簡約而優雅的運動鞋輪廓蘊藏著無與倫比的舒適感，一款集復古風格與現代功能於一身的運動鞋，旨在透過奢華材料提供卓越的舒適度和風格。這些款採用 SUICOKE 廣受好評的 RUN.2 外底，這種結構經過多年的開發和改進，並於2023 年首次應用於 SUICOKE 的鞋履。獨特配方的橡膠柔軟有緩衝功能，提供抓地力、耐磨性，實現優質設計和強大的功能。

COZE 款式採用運動鞋和穆勒鞋款式打造，是極簡主義設計和經久耐用的舒適性的大師級作品 - 採用優質柔軟的絨面革、高品質氯丁橡膠和鞋面，呈現時尚經典的系列。

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