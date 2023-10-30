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太極益處︱上海交大研究：耍太極可延緩柏金遜症　練習6個月多種健康問題減少

保健美顏 16:58 2023/10/30

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上海交大研究：耍太極可延緩柏金遜症數年，練6個月多種健康問題減少。

耍太極拳向來是深受養生人士喜愛，不但能强身健體，上海有大學研究更指出，太極拳有助於抑制「帕金遜症」，並減少多種健康危機的風險。

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上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院進行了一項有關「太極拳輔助治療帕金遜病」的研究，現發表於《Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry》雜誌。神經內科陳生弟教授負責團隊，對數百名帕金遜症患者進行為時5年的監測，將患者分為兩組，一組中的147人常練習太極拳，另一組187人則沒有。

研究人員之後透過參與者的症狀、運動和平衡作評估。結果發現，常練習太極拳的一組人疾病進展得更慢，且跌倒次數、背痛和頭暈情況也更少，同時記憶力、注意力、睡眠和生活品質不斷提高。

每週練習2次太極拳的人，比起無訓練太極拳的人併發症更少。太極組出現運動障礙（如手震）、肌張力障礙，以及輕度認知障礙機率，分別為1.4%、0%及3%，對照組則分別為7.5%、1.6%及10%。在練習太極6個月後，在步態、平衡、自主神經症狀和認知能力上都有明顯改善，有助於在數年內減緩帕金遜症的症狀，效果持續。

相反，沒有練太極拳的患者，需要增加藥物治療的人數明顯較高。譬如2019年，太極拳組為71%，對照組為83.5%；2020年太極拳組為87.5%，對照組為96%。

太極拳與神經保護作用關係仍存疑

針對這項研究，英國帕金遜症慈善機構形容太極拳是一種低強度的身體活動，透過緩慢輕柔的動作與深呼吸和放鬆結合，幫助提升情緒和生活質量，維持患者活力，支持研究所表明「太極拳對帕金遜症具有長期有益作用」。

但倫敦國王學院（King's College London）運動障礙和神經病學教授K Ray Chaudhuri表示，這仍是一項觀察性研究，目前斷言太極拳具有任何神經保護的作用還為時過早，並指芭蕾舞也有類似效果。

倫敦瑪麗皇后學院神經學和神經流行病學教授Alastair Noyce，雖認同這是一項「重要研究」，已但同時坦言，該研究仍有局限性，未來需要進行更多驗證，以了解哪種形式的鍛煉才是最有益、能加強患者進行長期管理。

柏金遜症常見症狀

腦神經專科醫生馮斌熙曾接受TOPick訪問指出，大多數柏金遜症是原發性，但發原不明，其機制是由於腦幹內的「黑質」部位退化，未能產生足夠神經傳導物質「多巴胺」（Dopamine），令腦部指揮肌肉活動的功能受損，導致患者的活動受阻，還可能出現情緒問題。現時仍沒有根治此症的方法。

目前，全港估計約有1.2萬患柏金遜症，普遍於50至70歲初次發病，所以有不少人以為柏金遜症是老人病，但實際約有一成病人在40歲前發病。發病時有以下常見徵狀：

  • 震顫：每當靜止放鬆時，雙手平放在桌上數秒便震顫起來，活動時反而減少。
  • 肌肉僵硬：如舉起手腳時感到僵硬、難從椅子上起身、難以扣衣鈕等。
  • 行動緩慢：走路時起步困難且緩慢。
  • 書寫困難：字體愈寫愈細。

馮醫生提醒，當病情發展至晚期，患者會出現較嚴重的活動障礙，部分人會出現認知障礙，如變得健忘等，呼籲年過40歲人士如出現初期柏金遜症徵狀，便應及早求診治療。

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責任編輯：羅嘉欣

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