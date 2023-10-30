【工業意外】屏山起重機搬鋼筋墮下　7旬男工遭擊中頭部當場不治

▲ 屏山起重機鐵塊墮下，老翁遭擊中頭部當場不治。（曾秋文攝）

元朗屏山發生工業意外。警方今日（30日）下午1時26分接報，指在青山公路屏山段，一部起重機上有鐵塊墮下，擊中一名男子的頭部。救援人員接報到場，該名年約70歲男子當場傷重不治。警方正調查事故原因。

據了解，男死者73歲，警方初步表示懷疑死者在貨車上搬運鋼筋期間被鋼筋擊中，隨即墮地昏迷。警方到場時死者並沒有被任何物件壓著，死者家人及勞工處已到場協助。

▲ 屏山起重機鐵塊墮下，老翁遭擊中頭部當場不治。（曾秋文攝）

據了解，該名73歲男工，在貨車以無線搖控操作吊臂，一批重約2噸的鋼筋，懷疑突然鬆脫，並擊中男工頭部，倒地重傷，救護員趕到，證實男工當場死亡。其家人趕抵現場，均傷心欲絕痛哭；其兒子稱父親是熟手技工，由於現場沒有閉路電視，他在場爬高視察貨車上的情況。

勞工及福利局局長孫玉菡今日在另一場合，表示關心每宗工業意外，會嚴肅跟進，並按法例調查。勞工處表示，已即時派員到現場，正調查意外原因。

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記者：黃穎津