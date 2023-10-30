  • 25°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 21:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工業意外】屏山起重機搬鋼筋墮下　7旬男工遭擊中頭部當場不治

社會 14:43 2023/10/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

屏山起重機鐵塊墮下，老翁遭擊中頭部當場不治。（曾秋文攝）

元朗屏山發生工業意外。警方今日（30日）下午1時26分接報，指在青山公路屏山段，一部起重機上有鐵塊墮下，擊中一名男子的頭部。救援人員接報到場，該名年約70歲男子當場傷重不治。警方正調查事故原因。

據了解，男死者73歲，警方初步表示懷疑死者在貨車上搬運鋼筋期間被鋼筋擊中，隨即墮地昏迷。警方到場時死者並沒有被任何物件壓著，死者家人及勞工處已到場協助。

屏山起重機鐵塊墮下，老翁遭擊中頭部當場不治。（曾秋文攝）

據了解，該名73歲男工，在貨車以無線搖控操作吊臂，一批重約2噸的鋼筋，懷疑突然鬆脫，並擊中男工頭部，倒地重傷，救護員趕到，證實男工當場死亡。其家人趕抵現場，均傷心欲絕痛哭；其兒子稱父親是熟手技工，由於現場沒有閉路電視，他在場爬高視察貨車上的情況。

勞工及福利局局長孫玉菡今日在另一場合，表示關心每宗工業意外，會嚴肅跟進，並按法例調查。勞工處表示，已即時派員到現場，正調查意外原因。

最新影片推介：

童學園
【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
今日 12:09
【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
【珍惜生命】旺角賓館男子昏迷不醒　破門揭有人燒炭尋短
今日 12:24
【珍惜生命】旺角賓館男子昏迷不醒　破門揭有人燒炭尋短
【刑事毀壞】10名大漢闖旺角麻雀館搗亂　警拘越南籍男子
今日 12:49
【刑事毀壞】10名大漢闖旺角麻雀館搗亂　警拘越南籍男子
【換身份證】入境處觀塘設臨時辦事處處理換身份證申請　明起接受預約
今日 12:59
【換身份證】入境處觀塘設臨時辦事處處理換身份證申請　明起接受預約
【換領證件】延期回鄉證12.31過期　國家移民管理局提醒市民儘早換證
今日 13:59
【換領證件】延期回鄉證12.31過期　國家移民管理局提醒市民儘早換證

你可能感興趣

【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
今日 12:09
【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
【珍惜生命】旺角賓館男子昏迷不醒　破門揭有人燒炭尋短
今日 12:24
【珍惜生命】旺角賓館男子昏迷不醒　破門揭有人燒炭尋短
【刑事毀壞】10名大漢闖旺角麻雀館搗亂　警拘越南籍男子
今日 12:49
【刑事毀壞】10名大漢闖旺角麻雀館搗亂　警拘越南籍男子
工業意外 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載