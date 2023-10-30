【能源轉型】兩電海上液化天然氣接收站建造成本逾80億　未回應會否影響明年基本電費

▲ 海上液化天然氣接收站。

中電及港燈合作興建的海上液化天然氣接收站7月投入運作，接收站總監李德明表示，項目建造成本合共逾80億，但未有回應有關款項何時入帳，對明年基本電費會否有影響，亦無正面回應接受站落成後採購天然氣的價格較過往便宜多少以及能否有助減少電費等，僅透露與供應商在俄烏戰爭前簽約，形容是「好時機」。

李德明表示，為支持政府的減碳目標，兩電已將燃氣發電比例提高至約50%，接下來的目標亦是減少燒煤，增加使用天然氣發電，故合作在香港水域興建海上液化天然氣接收站，使香港能擁有更多元化的天然氣供應，可從全球市場採購價格具競爭力的液化天然氣，以增加議價能力和加強供氣保障。

他指，項目是香港首個離岸大基建，位於香港索罟群島以東離岸水域，主要設施包括備有液化天然氣卸載設備的雙泊位碼頭、裝有液化天然氣儲存設施和再氣化裝置的浮式儲存再氣化裝置船、兩條海底天然氣管道從接收站碼頭分別連接至中電龍鼓灘發電廠和港燈南丫發電廠。

再氣化裝置船會長期停泊在接收站，液化天然氣會透過之接收、儲存及再氣化後，便會經海底管道輸送往發電站，而有關裝置船是目前全球最大，容量達26.3萬立方米，相當於100個標準奧運游泳池的儲水量，若以3人家庭每月平均用電量275度電計算，足以供150個家庭用兩個月。

李德明提到，項目是香港首個同類設施，無先例可循，「通常不受政府歡迎」所幸最終獲批，並有10多國專家參加帶來海事工程經驗，形容為「聯合國」項目。除海事工程要克服天氣狀況外，建造過程同時亦在疫情下開展，原在珠海預製的組建，因內地防疫政策、技術人員無法抵達珠海製作等，要移師他地處理；到碼頭工作前也須先隔離檢疫及閉環管理等，面對不少挑戰。

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記者：黃小冰