【房屋需求】未來十年建屋目標44萬伙　港府沒更新劏房戶居住數據

▲ 政府更新未來十年房屋供應目標。（資料圖片）

未來十年房屋供應最新目標今（30日）出爐，房屋局《長遠房屋策略》周年報告預計，未來10個年度（2024/25至2033/34）十年總房屋供應目標推算是44萬個單位，較上年度公布的十年供應目標43萬伙，多1萬個單位。政府解釋，主要是統計處數據推算住戶數目淨增長上升，須增加供應目標。

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公私營房屋比例維持在七三比，即未來十年公營房屋供應目標30.8萬伙，私樓供應目標13.2萬伙。公營房屋方面，公屋/綠置居與其他資助出售單位的比例也是七三比，料未來十年目標提供21.6萬伙公屋/綠置居，以及9.2萬伙居屋以內的其他資助出售單位。

建屋進度「頭輕尾重」趨勢持續，按《施政報告》交代，政府已覓得足夠土地於未來10年興建41萬伙公營房屋單位，即遠超長策需求約10萬伙，當中約3分之1預計在首個5年期（2024/25至2028/29年度）落成；另外3分2預計在第2個5年期（2029/30至2033/34年度）落成。

劏房戶數據今年沒更新

不過房屋局認為，隨著近年更多過渡性房屋投入營運，住戶從環境欠佳的居所流向過渡屋後，需進一步審視過往趨勢數據，來估計居住環境欠佳的住戶數目的做法。

政府建議今年長策報告先沿用去年數據，推算居住環境欠佳的住戶的房屋需求，維持12.75萬伙。分項數字來說，居於劏房的住戶需求約9.36萬伙，居於非住宅大廈的住戶約7,000伙，與其他住戶共用單位的住戶約3,200伙，而居於屬臨時構築物的單位約2.37萬戶。

《長遠房屋策略》周年報告每年更新一次，政府視為一項重要政策工具，讓政府可持續就發展土地及房屋及早規劃，從而滿足社會的長遠住屋需要。

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記者：吳卓峰