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【區議會選舉】料泛民缺席今次選舉　民協未獲任何「三會」成員提名

政治 15:52 2023/10/30

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郭偉誠透露，目前不獲任何三會成員提名。(郭偉誠fb圖片)

區議會選舉提名期今日踏入最後一天，今日下午五時截止提名，料今次選舉沒有傳統民主派及非建制派新思維參與。民主黨預料傍晚才公布消息；民協未獲任何「三會」成員提名參選；新思維未獲足夠「三會」成員提名，決定不參選。

民協早前宣佈派出總幹事郭偉誠和屯門區議員周啟廉參選。郭偉誠透露，2人截至目前不獲任何三會成員提名，曾透過多種形式聯絡三會成員，包括電話WhatsApp、電郵、寄信、打電話去其公司等。不過，他稱，市民提名超額完成，認為作為直選議員參選人，市民提名十分重要，市民提名已遠超100人上限。

郭偉誠指，仍會堅持到五點，倘若最後都未能得到任何三會提名，未能成功參選，仍然問心無愧，因為已經堅持到最後一刻 ，第一次參選，挑戰很大，過程中得到很多會內前輩及街坊支持，沒有辜負他們。至於未來，他稱，要再開會討論，初心一定是希望繼續服務社區，但必須面對的現實是2024年會沒有任何議席。

新思維未獲足夠「三會」成員提名

新思維原定派出崔定邦及彭意婷參加今次選舉，該黨上周五宣布，由於兩位成員未能取得足夠三會成員的提名，決定不參與今屆區議會選舉。該黨稱，在提名期間，新思維成員及新思維盡力尋找提名，而亦有三會成員確實有簽署提名或口頭承諾提名其候選人。

新思維成員彭意婷(左2)指，有三會成員看到她們的信之後，願意立刻提名，已是意料之外。(新思維供圖)

彭意婷今日凌晨在社交平台指，本來看見隨着形勢發展，「打定輸數」，以為自己會一個提名都拿不到，但有三會成員看到她們的信之後，願意立刻提名，已是意料之外。彭續稱，提名她的三會成員希望社會可以有多元聲音，選舉可以有不同派別人士參加，「當下只有感動，真正的香港人原來還有很多」，感謝願意提名她的人。

屯門西參選人還有黃曉勤、鍾健峰（民建聯）、徐帆（工聯會）、鄧德成、莊豪鋒（實政圓桌）；深水埗東參選人還有林偉文（民建聯）、李頴彰、張瑩瑩（勞聯）、陳國偉（經民聯）。

區議會選舉參選名單（持續更新）

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記者：區綽彥

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