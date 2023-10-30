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【區議會選舉】無泛民獲足夠「三會」提名參選　民主黨︰將透過不同渠道繼續為留下來港人發聲

政治 17:15 2023/10/30

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民主黨六名擬參選的黨員未獲足夠「三會」成員的提名，未能參選。（資料圖片）

區議會選舉提名期今日踏入最後一天，今日下午五時截止提名，今次選舉沒有傳統民主派參與。民主黨六名擬參選的黨員未獲足夠「三會」成員的提名，未能參選；民協未獲任何三會成員提名參選。

民主黨主席羅健熙表示，民主黨派出的六名成員透過選管會提供的選民名冊摘錄，郵寄了參選人的競選政綱、個人資料、施政報告建議予三會成員，亦有部份人士接觸了個別三會成員。他稱，雖然有個別參選人得到個別三會成員提名，惟最終未能達到提名門檻，最終未能參選，實在可惜，但不會公佈具體數字及名字。

羅健熙指，縱使前路艱難，民主黨將一如既往，透過不同渠道繼續為留下來的港人發聲，真實地反映不同市民的想法，提出認為對香港和香港人最有益處的建議。民主黨參與是次區議會選舉，原本就是希望將不同香港人的聲音帶進體制，讓區議會內有更多元的想法和聲音，在社區層面服務香港市民，同時也在彌漫著無力感的社會繼續作出嘗試。

民協未獲任何「三會」成員提名

民協早前宣佈派出總幹事郭偉誠和屯門區議員周啟廉參選。郭偉誠透露，2人截至目前不獲任何三會成員提名，曾透過多種形式聯絡三會成員，包括電話WhatsApp、電郵、寄信、打電話去其公司等。不過，他稱，市民提名超額完成，認為作為直選議員參選人，市民提名十分重要，市民提名已遠超100人上限。

郭偉誠透露，目前不獲任何三會成員提名。(郭偉誠fb圖片)

郭偉誠指，仍會堅持到五點，倘若最後都未能得到任何三會提名，未能成功參選，仍然問心無愧，因為已經堅持到最後一刻 ，第一次參選，挑戰很大，過程中得到很多會內前輩及街坊支持，沒有辜負他們。至於未來，他稱，要再開會討論，初心一定是希望繼續服務社區，但必須面對的現實是2024年會沒有任何議席。

屯門西參選人還有黃曉勤、鍾健峰（民建聯）、徐帆（工聯會）、鄧德成、莊豪鋒（實政圓桌）；深水埗東參選人還有林偉文（民建聯）、李頴彰、張瑩瑩（勞聯）、陳國偉（經民聯）。

區議會選舉參選名單（持續更新）

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記者：區綽彥

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