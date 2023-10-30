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生蛇危機｜26歲OL怕曬黑晝伏夜出　鼻敏感不停發作身體慢性發炎竟「生蛇」

都市病 17:08 2023/10/30

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26歲OL怕曬黑晝伏夜出，鼻敏感不停發作，身體慢性發炎竟「生蛇」。

不少人都備受「生蛇」的折磨，而近年更有年輕化趨勢。台灣一名26歲女子因怕曬黑，經常晝伏夜出，結果發現自己出現過敏性鼻炎，且不停發作。最後求醫時確診「生蛇」，同時發現身體亦處於慢性發炎狀態。

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台灣骨科醫生江坤俊在節目《健康2.0》中分享案例，指26歲的林小姐因工作時間彈性，再加上害怕曬黑，而非常討厭曬太陽，所以她都是晚上出門。長時間下來，她發現自己不但出現過敏性鼻炎，且愈來愈嚴重，在求醫時還被診斷出「生蛇（帶狀疱疹）」，身體一直處於慢性發炎狀態。

經檢查後發現，林小姐血液中所含的維他命D濃度，只有正常人的15分之一，因而導致身體慢性發炎，甚至出現骨質流失風險。江坤俊表示，林小姐生蛇可能與她害怕曬黑而晝伏夜出有關。因為維他命D最大的來源就是曬太陽，而維他命D與免疫力亦有重大關係。

江坤俊解釋，小時候生過水痘後，水痘病毒就有機會隱藏在體內神經節中，因此當身體免疫力較差時就可能會冒出來，大部分人身體疼痛數天就會沒事，但嚴重時可造成慢性神經痛，當中就包括「生蛇」。

生蛇3大症狀

根據本港衞生署資料顯示，帶狀疱疹是由引起水痘的水痘帶狀疱疹病毒引致，是一種令人痛楚、呈帶狀的紅疹並帶有水泡的傳染病。病毒會於水痘患者痊癒後，潛藏在體內的神經系統。

若發現皮膚出現異常，需立即求醫，病徵包括：

  • 出現痕癢或微痛，帶有灼熱感覺
  • 出現紅疹
  • 紅疹變成水泡，再蔓延成帶狀

本港家庭醫生黎可恩曾接受TOPick訪問時表示，當人的免疫力下降，埋藏在神經綫內的病毒就會跑出來。「如壓力大、睡眠不足，就可能會誘發生蛇。開始時病徵不太明顯，可以只是微微發燒、麻痺或灼熱刺痛，過了4至7日，才可能出現紅疹，之後再出現小水泡，並沿着一條神經綫生成。都通常1星期後，水泡會收乾結疤。」 

如何把握生蛇黃金72小時？

黎醫生表示，生蛇其實有特效藥：「醫生作臨床診斷，生蛇有所謂黃金診治72小時，即出現紅疹的階段開始計，在這之內服用特效藥1星期，一來可減低復發機會，二來可降低生蛇的後遺痛症。但若過了黃金時期，據研究食跟不食就分別不大了。」

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責任編輯：羅嘉欣

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