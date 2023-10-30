【港區國安法】港大評議會通過「悼念」刺警案疑兇　4港大生認煽惑各囚2年

▲ 被告張敬生。（資料圖片）

香港大學學生會評議會於2021年7月通過「悼念」7.1刺警案疑兇動議，會議期間4名港大生分別帶領與會者為離世的疑兇的光榮犠牲默哀等，4人早前承認1項煽惑他人有意圖而傷人罪。案件今（30日）於區域法院判刑，4名被告各被判監2年。法官判刑時指，各被告使用學生會頻道發布記者會直播，屬公器私用，各被告均是港大學生的領袖，是其他年輕人的榜樣，其煽惑言論或對社會造成影響，屬加刑因素。

4名被告依次為張敬生（21歲）、郭永皓（22歲）、杜林丞亨（22歲）及容頌禧（21歲），案發均為香港大學學生。他們承認煽惑他人有意圖而傷人罪，控罪指4人於2021年7月7日，在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員；他們原被控於2021年7月7日在香港宣揚恐怖主義，控罪獲撤銷。

法官謝沈智慧判刑時指，各被告使用學生會頻道發布記者會直播，屬公器私用，他們選擇以港大學生組織中最具代表性的官方渠道煽惑他人，令當中的煽惑更為可信。

法官指，本案屬共同犯罪，涉案動議早有預謀，且不屬於學生會職能，各被告均濫用其權力。法官指，各被告得悉涉案會議會被攝錄，及在《學苑》和校園電視等發布，這些平台皆對本地及國際公眾開放，顯然引起了媒體廣泛報道及國際關注。法官續指，各被告均是港大學生的領袖，是其他年輕人的榜樣，其煽惑言論或對社會造成影響，屬加刑因素之一。

法官指，郭永皓、杜林丞亨及容頌禧事後曾舉行記者招待會道歉及請辭，張敬生及後亦辭職。法官認為，他們的舉動均引起公憤及被政府和大學譴責後才發生，明顯是擔心刑責及在大學的學位，考慮各被告年輕等因素後，各判監2年。

案情指，2021年7月1日晚上，男子梁健輝於銅鑼灣用刀刺向警員後自殺。案發時，張為港大學生會評議會主席，郭是學生會幹事會會長，杜林丞亨是李國賢堂學生會代表，容則為港大文學院代表。

張呼籲於2021年7月7日舉行緊急會議，會議中張首先帶領與會者為梁的光榮犠牲（honourable sacrifice）默哀1分鐘，郭把梁形容為烈士，張及後宣布收到有關評議會就「悼念」梁的議案動議，議案最終在30票贊成、0票反對，及2票棄權下通過。

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記者：梁錦麟