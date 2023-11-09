白日之下丨梁雍婷曾不覺可勝任戲中重要角色　導演簡君晋盼電影令觀眾釋懷

▲ 梁雍婷、簡君晋接受TOPick專訪。

電影《白日之下》成為演員梁雍婷（Rachel）、導演簡君晋（Lawrence）之間的連結，也連結著不同人的思緒，可能在入場、離開戲院同樣被沉重的情緒縈繞著。

Rachel、簡導齊接受TOPick專訪，簡導相隔10年再執導電影，他回想《白日之下》在開拍前籌備達5年，坦言拍攝的每一次也屬感恩、難忘！

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梁雍婷遇上「小鈴」

演員深入了解劇本是基本要求，也是對角色、電影的尊重，每一個人為角色所花的時間，觀眾也可看在眼內。

Rachel在戲中飾演智障院友黃小鈴，她透露自己在事前作出多方面的準備，「我與周漢寧因新冠肺炎疫情而未能到院舍探訪，只能以卧底身份、扮成姊弟到院舍敲門，假裝需為爺爺找床位，從而了解香港院舍的感覺。」

小鈴是開心、活潑的女生，後來慘遭院長（林保怡飾）性侵犯，Rachel解釋指小鈴一角並不是原型人物，當中集合不同受害人的經歷，再加上戲劇上的調整。她更為演繹角色而閱讀醫療報告，從而了解智障人士遇到不可抗力情況下的反應。

她稱：「小鈴角色前設是很乖巧的小妹妹，她遇上不可抗力情況下會打人、咬人、轉圈、自殘等，我就從報告中找適合其特質的東西，然後透過劇本的邏輯、我的吸收，再演繹出來。」

拍檔對自己的演出也有一定的影響，Rachel坦言飾演明仔的周漢寧給予他很大的信心，她指：「我在初時會自覺甚麼也不懂，認為自己不可勝任這麼重要的角色，周漢寧便對我說：『唔駛驚，你得嘅』，直至拍攝時就發現自己是可以做得到。」

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Rachel不困在角色內

院長向小鈴伸出一雙恐怖的魔爪，觀眾對院長的行為感憤怒又想擁抱受傷害的小鈴，身為「當事人」的Rachel指自己在演繹時未感難以抽離：「我覺得演員的工作就是進入、離開，再演下一個角色。」

簡導補充道：「Rachel在收起眼淚過後，很快便討論其他的演繹方式，再花約5分鐘作調整，便可重投拍攝，而每一個崗位的人也是很專注的！」

▲ Rachel在《白日之下 》中演黃小鈴。（劇照）

簡導眼中的梁雍婷

Rachel憑小鈴一角獲台灣金馬獎最佳女配角提名，金馬獎評審評價形容她：「很會表演，節奏很好，接戲和回應對手的敏感度是非常令評審讚賞。」簡導對她又有何評價呢？

她在casting中成功脫穎而出，在簡導眼中，Rachel是不用他操心、能帶來驚喜的演員，簡導稱：「她真是一位很專心、很專注的演員，只是需要與她說拍攝的事，我不用特別擔心她的個人情緒。另外，在我的觀察中，她是很有自信的演員，自信是來自於她很熱愛演戲，並會在拍攝時交出不同的演繹。」

簡導堅定地說：「她是我很想繼續再合作的演員！」

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各個崗位同樣投入

戲中最後一幕，即通伯（姜大衛飾）把自己戴著的帽放在曉琪（余香凝飾）的頭上、為她遮風擋雨，令簡導與女主角余香凝同感印象深刻，簡導笑指有人認為他在80歲時應該會像通伯的模樣，而實情他是想借通伯的說話來提醒自己、與身邊的朋友分享。

簡導記起有數名負責道具、服裝的工作人員在拍攝該幕時落淚，被當下的畫面所動容，而該幕現時也在其腦中揮之不去！

至於Rachel則對戲中的開心場面感難忘，那就是院友在院舍內做冬，她感受到每一個人也很投入，令她當時也不敢因弄跌素麥樂雞在地上而提出重拍，就直接拿起來吃，並指梁仲恆對她的舉動也感驚訝。

▲ 《白日之下》的台前幕後也相當投入！（劇照）

面對無力感

在生活中，或多或少也會有感到無力的時候，有人會選擇稍作停頓再重整旗鼓，自認「行動派」的Rachel坦言自己比較少遇上無力感，她說：「有時候未必能夠改變環境，但最重要是改變自己的心態，環境可能慢慢地會隨你而改變。」

在樂觀的簡導眼中，「希望」是一種態度，「希望就即是我們清楚知道現實是殘酷、絕望時，仍然有人堅持、相信，抹一抹眼淚就繼續向前行、堅持做正確的事，這就是真正的希望！」

▲ （陳慧安 攝）

觀眾送上一句「多謝」

《白日之下》自優先場以來都好評如朝，團隊也有現身與觀眾交流，簡導憶起有不少觀眾會送上一句「多謝」，皆因電影令他們繹懷、感受得到希望，他強調這是團隊上下最想表達的。

一位曾任職社工的觀眾則成功觸動Rachel，她指對方曾因太辛苦而不再任職社工，但這一套電影就好像令她尋回一點力量，以另一個方式繼續前進。

觀眾們向團隊反饋的同時，簡導也想向一眾新聞工作者「拍一拍膊頭」，表示有人明白他們。

大家互相打氣過後，就繼續昂首闊步吧！

場地：1881 Heritage

記者：陳淑霖

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