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【教師虐貓】涉虐30隻貓致2隻死亡　獨居男教師認虐畜還押11月中判刑

社會 16:18 2023/10/30

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涉虐30隻貓致2隻死亡，獨居男教師認虐畜還押11月中判刑。（資料圖片）

45歲獨居男教師涉於寓所飼養30隻貓，大廈保安巡樓時發現單位傳出異味後報警，消防員破門進入單位後發現內有20隻貓，其中2隻已死亡，其餘健康欠佳，警員及愛護動物協會人員其後再到單位發現另有10隻貓。經檢驗後其中26隻貓均有疾病。涉案教師其後被捕，警誡下稱因工作忙碌而無暇清潔家居，今(30日)於觀塘裁判法院承認殘酷對待動物罪，還押至11月13日判刑，以候感化及社會服務令等報告。

45歲被告林偉傑、報稱教師，被控於2023年2月﹐在將軍澳富麗花園某單位殘酷地惡待或導致，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致30隻貓受到不必要的痛苦，導致當中24隻貓身體狀況不佳及2隻貓死亡。。

案情指，被告獨居於涉案單位，2023年2月，保安巡樓時發現單位傳出異味遂報案，消防員到場破門進入單位，發現內有20隻貓，其中2隻已死亡，其餘健康欠佳。由於單位凌亂，故未能即時捕獲所有貓隻，警方因未能聯單位屋主，先將單位上鎖。及至2月4日至3月6日，警員聯同愛護動物協會人員分7次再到單位捕貓，最終再搜獲10隻貓。

被告於3月3日被捕，警誡下稱獨居，負責照顧所養貓隻，因工作忙碌而無暇定時清潔住所。據漁農自然護理署及愛護動物協會報告顯示，所有貓隻身體狀況不佳，因主人未有提供適當照顧，包括沒有提供標準衛生環境，合適營養及未有提供獸醫護理。

除4隻外，其餘貓隻均患有不同疾病，包括受感染、皮膚病及眼疾等。涉案單位環境極度惡劣，滿佈糞便。被告因未有提供足夠護理，而導致貓隻受到不必要痛苦。

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記者：林育慧

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