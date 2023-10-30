  • 27°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 18:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

性早熟丨7歲女童感胸痛疑乳房發育　醫生揭一家品致性早熟+避用3大物品

兒童健康 17:42 2023/10/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

台灣一名7歲女童感到胸痛疑乳房發育，醫生揭開一件家品是導致性早熟原因。

在飲食及環境變化影響之下，兒童性早熟問題愈來愈多。台灣一名女童7歲時疑乳房開始發育，不斷喊胸部痛，因此媽媽帶她到醫院檢查，證實有「性早熟」情況。經醫生詢問下，揭開原來女童家中因長期擺放一件家品，大有機會是她出現「性早熟」的原因。

最新影片推介：

童學園
【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

台灣兒科醫生陳木榮近日在節目《健康好生活》中分享病例，指一名媽媽早前帶同7歲女兒來求診，媽媽稱女兒一直說胸部疼痛及不適。經醫生初步檢查後，發現女童的胸部有疑似發育跡象。

陳醫生指出，若女童在8歲前乳房開始發育，很可能有「性早熟」問題。當女孩的胸部開始發育後，月經很可能會隨之出現，並影響身高等身體發育。陳醫生建議媽媽帶女兒到醫院作進一步檢查，其後確診是性早熟，媽媽得悉後感到很崩潰。

媽媽詢問陳醫生在日常生活中，需留意甚麼以延緩女兒的發育速度。陳醫生回覆稱，要減少吃動物的皮和內臟，並盡量避免接觸塑膠類製品、香水及香精等芳香類產品。陳醫生指雖然未必能延緩女童的發育進展，但最少避開以上3類物品，長遠對健康都有好處。

後來媽媽帶女兒複診時，媽媽向醫生透露家中有使用擴香劑，在家中的除濕機水桶中，會發現有少許顆粒。陳醫生馬上要求媽媽停用，而她家中自從停用擴香劑後，就再沒有出現小顆粒。陳醫生建議家長，為免孩子出現「性早熟」，應多加留意生活細節，盡量避開可能會影響孩子發育的相關事物。

港5歲女童疑單邊乳房發育

本港兒科專科醫生徐梓筠受訪表示，性早熟成因眾多，過去曾有一名5歲女童因單邊乳房漲痛求醫，經多番檢查顯示身體狀況正常，後來才發現可能是受環境因素影響。

徐醫生解釋，當兒童踏入青春期後，發育的賀爾蒙水平會增加，導致出現連串生理及心理上轉變。而性早熟的定義，就是青春期及第二性徵，比起正常平均年紀提早出現。一般來說，男孩正常發育年齡是9至14歲，女孩是8至13歲。如果男孩在9歲之前，女孩在8歲前出現第二性徵發育，就有機會是性早熟。

點擊睇更多發育徵象：

點擊圖片放大
+4
+3

徐醫生憶述，曾有一名5歲多的女童，因單邊乳房漲痛了個多月而來求醫，經檢查下摸到乳房組織，似是乳房發育的早熟情形。然而，女童在進行抽血及X光檢查後，都顯示結果正常。徐醫生再與父母傾談下去，才發現女童可能是受環境因素影響——原來女童的家中使用很多塑膠器皿及塑膠玩具，家人也有使用香薰的習慣。

在了解小朋友的生活習慣後，父母開始進一步調整改變，包括減少吃零食、改吃比較健康的食物，並少用塑膠產品及精油香薰。3個月後，女童再覆診時發現單邊乳房已縮小近3分2。徐醫生估計女童是單一性乳房早熟情形，很大機會是由環境因素影響所引起。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲

相關文章

學生壓力丨學童輕生事件接連發生　港媽嘆港孩讀書壓力大促政府檢討
今日 17:10
學生壓力丨學童輕生事件接連發生　港媽嘆港孩讀書壓力大促政府檢討
【兒童咳嗽】男童反覆咳嗽半年以為百日咳　求醫揭對曱甴過敏家中放1物後有好轉
11:36 2023/10/21
【兒童咳嗽】男童反覆咳嗽半年以為百日咳　求醫揭對曱甴過敏家中放1物後有好轉
【塑化劑】塑化劑可致學童性早熟 醫生教6種措施遠離塑化劑
16:22 2023/08/22
【塑化劑】塑化劑可致學童性早熟 醫生教6種措施遠離塑化劑

你可能感興趣

學生壓力丨學童輕生事件接連發生　港媽嘆港孩讀書壓力大促政府檢討
今日 17:10
學生壓力丨學童輕生事件接連發生　港媽嘆港孩讀書壓力大促政府檢討
【兒童咳嗽】男童反覆咳嗽半年以為百日咳　求醫揭對曱甴過敏家中放1物後有好轉
11:36 2023/10/21
【兒童咳嗽】男童反覆咳嗽半年以為百日咳　求醫揭對曱甴過敏家中放1物後有好轉
【塑化劑】塑化劑可致學童性早熟 醫生教6種措施遠離塑化劑
16:22 2023/08/22
【塑化劑】塑化劑可致學童性早熟 醫生教6種措施遠離塑化劑
兒童健康 治療 醫生 家品 台灣

最高瀏覽

夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍