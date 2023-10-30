性早熟丨7歲女童感胸痛疑乳房發育　醫生揭一家品致性早熟+避用3大物品

▲ 台灣一名7歲女童感到胸痛疑乳房發育，醫生揭開一件家品是導致性早熟原因。

在飲食及環境變化影響之下，兒童性早熟問題愈來愈多。台灣一名女童7歲時疑乳房開始發育，不斷喊胸部痛，因此媽媽帶她到醫院檢查，證實有「性早熟」情況。經醫生詢問下，揭開原來女童家中因長期擺放一件家品，大有機會是她出現「性早熟」的原因。

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台灣兒科醫生陳木榮近日在節目《健康好生活》中分享病例，指一名媽媽早前帶同7歲女兒來求診，媽媽稱女兒一直說胸部疼痛及不適。經醫生初步檢查後，發現女童的胸部有疑似發育跡象。

陳醫生指出，若女童在8歲前乳房開始發育，很可能有「性早熟」問題。當女孩的胸部開始發育後，月經很可能會隨之出現，並影響身高等身體發育。陳醫生建議媽媽帶女兒到醫院作進一步檢查，其後確診是性早熟，媽媽得悉後感到很崩潰。

媽媽詢問陳醫生在日常生活中，需留意甚麼以延緩女兒的發育速度。陳醫生回覆稱，要減少吃動物的皮和內臟，並盡量避免接觸塑膠類製品、香水及香精等芳香類產品。陳醫生指雖然未必能延緩女童的發育進展，但最少避開以上3類物品，長遠對健康都有好處。

後來媽媽帶女兒複診時，媽媽向醫生透露家中有使用擴香劑，在家中的除濕機水桶中，會發現有少許顆粒。陳醫生馬上要求媽媽停用，而她家中自從停用擴香劑後，就再沒有出現小顆粒。陳醫生建議家長，為免孩子出現「性早熟」，應多加留意生活細節，盡量避開可能會影響孩子發育的相關事物。

港5歲女童疑單邊乳房發育

本港兒科專科醫生徐梓筠受訪表示，性早熟成因眾多，過去曾有一名5歲女童因單邊乳房漲痛求醫，經多番檢查顯示身體狀況正常，後來才發現可能是受環境因素影響。

徐醫生解釋，當兒童踏入青春期後，發育的賀爾蒙水平會增加，導致出現連串生理及心理上轉變。而性早熟的定義，就是青春期及第二性徵，比起正常平均年紀提早出現。一般來說，男孩正常發育年齡是9至14歲，女孩是8至13歲。如果男孩在9歲之前，女孩在8歲前出現第二性徵發育，就有機會是性早熟。

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徐醫生憶述，曾有一名5歲多的女童，因單邊乳房漲痛了個多月而來求醫，經檢查下摸到乳房組織，似是乳房發育的早熟情形。然而，女童在進行抽血及X光檢查後，都顯示結果正常。徐醫生再與父母傾談下去，才發現女童可能是受環境因素影響——原來女童的家中使用很多塑膠器皿及塑膠玩具，家人也有使用香薰的習慣。

在了解小朋友的生活習慣後，父母開始進一步調整改變，包括減少吃零食、改吃比較健康的食物，並少用塑膠產品及精油香薰。3個月後，女童再覆診時發現單邊乳房已縮小近3分2。徐醫生估計女童是單一性乳房早熟情形，很大機會是由環境因素影響所引起。

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責任編輯：林綺玲