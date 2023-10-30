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學生壓力丨學童輕生事件接連發生　港媽嘆港孩讀書壓力大促政府檢討

育兒資訊 17:10 2023/10/30

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最近接連發生學生輕生事件，有港媽感慨孩子讀書壓力大，促政府要認真檢討。

青少年輕生悲劇接二連三，香港撒瑪利亞防止自殺會指由今年7月至10月30日，在短短4個月內，已有23名19歲或以下青少年自殺死亡或企圖自殺，當中最大困擾來源是學業問題，其次還有感情及家庭問題。有港媽感慨港孩讀書壓力大功課又多，明白香港的教育制度，香港家長更要無奈接受，港媽促政府認真檢討。

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【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

屯門一名12歲女童昨日（29日）凌晨被發現倒臥在欣田邨綠田樓平台，疑由高處墮下，經送院搶救後不治。開學近2個月，學童輕生案接連發生，實在令人擔憂。有港媽日前在「香港討論區」以「[小學教育][中學教育] 香港嘅小朋友讀書真係好大壓力!」為題發帖，表示又睇到新聞有中學生跳樓及失蹤等負面新聞，作為媽媽要看管孩子小學讀書已經好大壓力，

個個星期都要中英文默書又多功課，每日講緊7-8樣功課，有時都明白香港嘅小朋友真係好慘……但係香港嘅教育制度就係咁……

她又指好多人為了小朋友讀書問題選擇移民，當然富裕的家庭可以讓子女讀私校或國際學校，但作為香港一般家長和小朋友只好無奈接受，

有時覺得係咪政府可以認真檢討一下呢？我都叫自己唔好俾過大壓力小朋友，佢唔學壞、健康、成績中等已經好開心。

網民批壓力來自父母

貼文引起網民熱議，大部分網民同意現今港孩讀書壓力大，容易想歪做傻事，「近排好多小朋友都因為壓力覺得唔開心就……」、「香港老師只教學科，無教德育同做人態度。以為成績好就係一切，最後只得分數同自己，其他什麼都無」、「都係家長迫成，社會做成，政府無作為」。

也有不少網民指，壓力源於父母，「孩子學習好唔好，最主要都係睇父母，但父母又會因應社會及教育制度下偏離了孩子學習樂趣，所以咩都有連接關係做成」、「香港物價高企加上階級觀念學校及將來生活問題，影響了父母思想偏向成績分數為主……」、「社會以致教育制度連環相扣，怕小朋友被社會問題做成低下層嘅通才，慢慢形成怪獸家長……」等。

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責任編輯:王明芳

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