  • 27°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 17:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港大研究】團隊研發高效新電池技術　有望取代鋰電池作商業應用

社會 16:22 2023/10/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

香港大學。（林宇翔攝）

由香港大學機械工程系教授梁耀彰領導的研究小組研發的一種新電池技術，有望取代在電子設備中被廣泛使用但存在安全隱患的鋰離子電池。

當前的鋰離子電池存在諸多不足，所使用的鋰金屬原材料較為稀缺，價格昂貴並且具毒性，研究人員一直在尋找更環保、更安全、成本更低的新電池技術替代。

研究團隊在設計高性能準固態鎂離子電池上取得的突破性成果，有望替代鋰離子電池作商業化應用。研究結果已在《Science Advances》發表，題為「Next-generation magnesium-ion batteries: The quasi-solid-state approach to multivalent metal ion storage（下一代鎂離子電池：利用準固態方式實現多價金屬離子存儲）」。

鎂離子電池近年被認為是解決鋰離子電池缺點的潛在方案，但開發高效鎂離子電池的過程充滿挑戰，包括克服水性系統中狹窄的電化學窗口以及非水系統中較差的離子電導率。

為了解決這些障礙，梁耀彰的團隊早前開發了一種工作電壓高於2V的「鹽包水」鎂離子電池。然而，由於質子在水性電解液中阻礙了鎂離子在正極中的存儲，「鹽包水」電池的性能仍然落後於非水性電池。

研究團隊成員、論文第一作者博士生梁紀華解釋，與金屬離子相比，氫離子（或質子）的體質更小及更輕。其細小尺寸讓它很容易進入電池的正極結構，但這也帶來了一個問題，因爲質子和鎂離子爭奪空間，嚴重限制了電池可以存儲的能量以及可以持續運行的時間。

團隊研發的準固態鎂離子電池，在電解液中使用了聚合物來控制質子和金屬離子之間的競爭。高效新電池擁有2.4 V高電壓平台和264 W·h kg⁻1的能量密度，超越當前鎂離子電池的性能，並有望與鋰離子電池相媲美。

團隊對新電池進行了大量循環測試，結果新電池表現出色，在零下溫度（-22°C）的極端條件下，經歷900次循環後仍保留了90%的容量。新電池不易燃，耐壓超過40大氣壓。

梁耀彰形容這是一項能夠啟迪未來的新發展，指「新電池展示了極高的耐用性和效能，即使在寒冷的極端氣候下也可運作，具備潛力應用於消費電子產品。」他又補充，團隊的準固態鎂離子電池結合了非水系統的高電壓和水性系統的安全性和成本效益，為高性能鎂離子電池的發展邁出了重要一步。

團隊成員、研究助理教授潘文鼎相信，準固態鎂離子電池具有潛力重塑能源存儲行業，為全球提供可持續的供電方案，他指出研究中提出的先進電解液的發展潛力並不局限於鎂離子電池，還能擴展到其他多價金屬離子電池，例如鋅離子和鋁離子電池。他相信這項研究將提供高效而環保的下一代儲能解決方案，為後鋰離子技術鋪平道路。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【職專教育】VTC開放指定高級文憑非本地畢業生留港工作　填補技術專才缺口
今日 15:58
【職專教育】VTC開放指定高級文憑非本地畢業生留港工作　填補技術專才缺口
【房屋需求】未來十年建屋目標44萬伙　港府沒更新劏房戶居住數據
今日 15:34
【房屋需求】未來十年建屋目標44萬伙　港府沒更新劏房戶居住數據
【中大研究】首揭一種解旋酶基因突變致神經發育障礙　助未來研究發病機制
今日 15:53
【中大研究】首揭一種解旋酶基因突變致神經發育障礙　助未來研究發病機制

你可能感興趣

【職專教育】VTC開放指定高級文憑非本地畢業生留港工作　填補技術專才缺口
今日 15:58
【職專教育】VTC開放指定高級文憑非本地畢業生留港工作　填補技術專才缺口
【房屋需求】未來十年建屋目標44萬伙　港府沒更新劏房戶居住數據
今日 15:34
【房屋需求】未來十年建屋目標44萬伙　港府沒更新劏房戶居住數據
【中大研究】首揭一種解旋酶基因突變致神經發育障礙　助未來研究發病機制
今日 15:53
【中大研究】首揭一種解旋酶基因突變致神經發育障礙　助未來研究發病機制
新能源 人工智能 可持續發展 移動裝置 科技產品 產品 設計 工程 香港 行業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍