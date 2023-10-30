馮素波忽然上載歪嘴照片　豁達波姐苦中樂：係咪似足老豆

▲ 波姐十分樂觀。

現年79歲的馮素波（波姐）十分貼近潮流，自2022年12月底開IG帳戶後，十分活躍地發文。

可是在今日（10月30日），她卻上載一張右嘴角向上翹的歪嘴照片。不少網民看到照片十分擾心波姐，不過她解釋只是因為種牙而麻醉藥未散。

十分樂觀、幽默的波姐，同時上載父親馮峰的照片，並寫：「我係咪似足老豆😂種完牙，麻醉仲未散，自拍有驚喜。😝」

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演藝世家

馮峰是黑白粵語片時代的演員及導演，本來是電影主角的他，卻因為用健身彈弓時意外脫手，彈弓意外反彈傷面部而由此破相，於是尹為當配角及導演。

至於波姐共有10名弟妹，同父異母的9妹馮寶寶是著名演員，已故7弟馮克安是功夫電影演員及武術指導，8弟馮吉隆是前TVB高層。

及弟弟馮克安、妹妹馮寶寶都是娛圈中人。

而波姐近年因為活躍社交平台，吸納了一批年青支持者，而她曾接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》的訪問表示，當日開IG帳戶是因為兒子：「其實我唔係玩，呢個係我哋嘅聯絡，只要佢見到我有影相上去，佢就會好安心。」

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