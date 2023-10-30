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【私院服務】港怡醫院推8折公立醫院病人套餐優惠　涉普通外科、眼科及泌尿外科等

社會 17:05 2023/10/30

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港怡醫院現向正輪候公立醫院專科門診病人推出8折醫療套餐優惠。（資料圖片）

為讓公立醫院病人盡快得到適切治療，港怡醫院現向正輪候公立醫院專科門診病人推出8折醫療套餐優惠，最高折扣達3.5萬元。

由即日起至2024年3月31日，正輪候公立醫院專科門診服務的病人，均可用8折優惠使用港怡醫院的「全包定額醫療套餐」，計劃涵蓋普通外科、眼科及泌尿外科等專科，當中包括乳房腫瘤、膽囊、疝氣、白內障、輸尿管結石等近30項相關手術程序，套餐折扣最高可達3.5萬元。

另外，港怡早前推出的骨科及心臟科醫療套餐優惠，包括全膝關節置換術、冠狀動脈造影及通波仔，將繼續有效至本年12月31日。

港怡醫院目前提供超過310個「全包定額醫療套餐」，涵蓋不同專科，套餐收費包括醫生及麻醉科醫生收費、診斷程序、治療、手術室、儀器、植入物、藥物、消耗品、病房及膳食、護理程序，以及因併發症和深切治療護理而產生的費用。

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責任編輯：梁凱婷

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